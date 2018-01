Zgodnie z deklaracją, przedkładam senatorom nowelizację regulaminu Senatu znoszącą tajność głosowań – poinformował marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Izba ma się nią zająć na posiedzeniu w przyszłym tygodniu.

Stanisław Karczewski / Radek Pietruszka / PAP



"Zgodnie z deklaracją przedkładam senatorom nowelizację regulaminu @PolskiSenat znoszącą tajność głosowań. #Senat zajmie się tym projektem na przyszłotygodniowym posiedzeniu" - napisał marszałek Karczewski na Twitterze.







Senat nie zgodził się w piątek na zatrzymanie i areszt wobec senatora Koguta, o co wystąpiła do Izby prokuratura. Za wyrażeniem zgody głosowało 32 senatorów, przeciw było 37, a 19 wstrzymało się od głosu. Do wyrażenia zgody potrzeba było 51 głosów.

Rzeczniczka PiS Beata Mazurek po piątkowym głosowaniu napisała na Twitterze, że kierownictwo PiS "bardzo krytycznie" ocenia decyzję Senatu.



W liście skierowanym w czwartek do członów partii, prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział, że władze ugrupowania "podejmą działania zmierzające do zmian w regulaminie Senatu i w ustawie regulującej kwestie związane z immunitetem parlamentarzystów". Immunitet nie może stawiać nikogo ponad prawem - podkreślił.