Ogromne utrudnienia na Moście Łazienkowskim w Warszawie. Zderzyło się tam siedem samochodów.

Trzy osoby - w tym kobieta w ciąży - z lekkimi obrażeniami trafiły do szpitala.





Trzy osoby trafiły do szpitala



Zablokowane są dwa pasy jezdni w kierunku Pragi. Kierowcy mogą ominąć te utrudnienia jadąc Mostem Świętokrzyskim.



Do godz. 18 nie można wjeżdżać na Most Poniatowskiego. Trwają tam zdjęcia do nowego filmu Władysława Pasikowskiego - "Kurier".







