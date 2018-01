Zero tolerancji dla jakichkolwiek przejawów propagowania, afirmowania, gloryfikowania zbrodniczych ustrojów totalitarnych - powiedział w Sejmie minister SWiA Joachim Brudziński. Jak zaznaczył: chodzi "o najbardziej krwawe dla Polaków totalitaryzmy niemieckiego nazizmu i sowieckiego komunizmu". Według ministra, w Polsce takie kreatury muszą chować się po lasach, w Niemczech maszerują przez centrum Berlina. Joachim Brudziński zaznaczył, że w 2016 roku w Niemczech odbyło się ponad 400 marszów neonazistów. Dodał, że w sierpniu ubiegłego roku na ulicach Berlina neonaziści czcili rocznicę śmierci niemieckiego zbrodniarza Rudolfa Hessa. Przytoczył również przykład z ubiegłego roku, gdzie "blisko 6 tys. nazistów bawiło się na koncercie" we wschodnich Niemczech.

Szef MSWiA przedstawił w Sejmie informację w tej sprawie, po tym jak telewizja TVN wyemitowała materiał o działalności stowarzyszenia "Duma i Nowoczesność", świętującego obchody urodzin Adolfa Hitlera w Wodzisławiu Śląskim.

Jeszcze raz powtórzę, w Polsce takie kreatury muszą chować się po lasach, w Niemczech maszerują przez centrum Berlina. Opozycja i brukselskie elity chciałyby nam wmówić, że to my mamy problem z nazizmem. Nie, proszę państwa, jeszcze raz powtórzę - w Polsce to margines i jest to powód do dumy dla nas wszystkich - powiedział Joachim Brudziński.



Jeżeli wśród 60 tys. patriotów znajdzie się kilku prowokatorów z rasistowskimi hasłami, dlaczego mamy stosować odpowiedzialność zbiorową - pytał minister, odnosząc się do ostatniego Marszu Niepodległości.

11 listopada ubiegłego roku pod hasłem "My chcemy Boga" ulicami Warszawy w Marszu Niepodległości przeszło - jak szacuje policja - ok. 60 tys. osób. Uczestnicy demonstracji, oprócz polskich flag, nieśli także transparenty, z hasłami: "Wszyscy różni, wszyscy biali" czy "Europa tylko dla białych". Pojawiły się też doniesienia o wykrzykiwaniu haseł takich jak "Sieg Heil", "Biała siła", "Żydzi won z Polski" i "Usunąć żydostwo z władzy".



Minister zaznaczył, że ośmiu zatrzymanych, którzy, jak zaznaczył "wmieszało się w tłum w czasie marszu", będzie z tego rozliczona.



Zgoda całej sceny politycznej

Joachim Brudziński stwierdził w Sejmie, że w sprawie braku tolerancji dla propagowania ustrojów totalitarnych "mamy zgodę całej sceny politycznej". Ta sprawa nie podlega żadnej dyskusji. Mam nadzieję, że również nie podlegają dyskusji kwestie potępienia narastającej w ostatnim czasie fali nienawiści wobec Polaków z powodu różnic politycznych, czego najlepszym przykładem są ataki na biura parlamentarzystów, głównie z partii rządzącej (...) - podkreślił Brudziński.



Według ministra, Polska jest krajem bezpiecznym i tolerancyjnym. To w Europie Zach. dochodzi do napadów na emigrantów, podpaleń ośrodków. W Polsce nagłaśniane są sporadyczne, pojedyncze przypadki. Nie ma powodu by mówić, że w Polsce panuje rasizm czy ksenofobia - powiedział. Jak podkreślił minister Joachim Brudziński, stowarzyszenie "Duma i Nowoczesność" zostało zarejestrowane w 2011 roku. Z kolei od 2014 roku ma status organizacji pożytku publicznego.



Przygotowaliśmy nowelizację ustawy, dzięki której szef MSWiA będzie miał narzędzie, by zablokować zbiórkę publiczną, jeśli jej cel jest m.in. sprzeczny z zasadami życia społecznego - powiedział minister spraw wewnętrznych i administracji.



Mój resort przygotował krótką nowelę o zbiórkach, w efekcie której minister spraw wewnętrznych i administracji będzie miał narzędzie, by zablokować przeprowadzenie zbiórki publicznej, której cel będzie sprzeczny z zasadami życia społecznego lub będzie naruszał ważny interes publiczny - zapowiedział Joachim Brudziński. Jak dodał, za rządów PO wprowadzono "rewolucyjne zmiany w zbiórkach publicznych". To Michał Boni, jako minister, zafundował nam takie przepisy. Zgodnie z nimi organizacja zbiórki wymaga jedynie jej rejestracji na portalu zbiorkigov.pl - mówił szef MSWiA. Podkreślił, że teraz MSWiA nie wydaje żadnej zgody na przeprowadzenie zbiórki publicznej. Przepisy wymyślone przez pana Boniego złagodziły wymagania stawiane organizatorom - oświadczył Brudziński. Dodał, że przed zmianami można było weryfikować zgłoszenia zbiórek.



Teraz minister administracji publicznej może odmówić, w drodze decyzji administracyjnej, zamieszczenia informacji o zgłoszeniu zbiórki publicznej na portalu zbiórek publicznych m.in. w sytuacji, gdy wskazany w zgłoszeniu cel zbiórki publicznej jest niezgodny z prawem.

