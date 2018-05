Cieszyńska prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia w sprawie utonięcia półtora roku temu dziecka w basenie w Wiśle - poinformował rzecznik bielskiej prokuratury okręgowej Jacek Boda. Odpowie za to pięć osób, w tym szefowie ośrodka i wychowawcy. Proces odbędzie się przed sądem rejonowym w Cieszynie.

Zdjęcie ilustracyjne / Agnieszka Wyderka / RMF FM

Do tragicznego zdarzenia doszło podczas ubiegłorocznych ferii. W basenie ośrodka przygotowań paraolimpijskich w Wiśle utonął 12-letni chłopiec, uczestnik zimowiska. Chłopiec nie miał na ciele obrażeń. Z wody wyjęto także jego nieprzytomnego rówieśnika, który w ciężkim stanie trafił do szpitala pediatrycznego w Bielsku-Białej. Udało się go uratować.

Zarzuty w tej sprawie usłyszało pięć osób. Danucie Z., byłej dyrektor ośrodka, a także prezesowi spółki Adamowi J., śledczy zarzucili, że nie zapewnili właściwych kadr i dopuścili do pełnienia funkcji ratownika na basenie osobę bez kwalifikacji. Łukasz K., który dyżurował jako ratownik, nie miał do tego uprawnień. W ośrodku na co dzień zajmował się czynnościami porządkowymi na basenie. Nie było go przy lustrze wody w chwili, gdy doszło do tragedii.

Zarzuty także dla opiekunów

Zarzuty prokuratorzy postawili też dwojgu opiekunów dzieci - Mirosławie B. i Krzysztofowi W. Mieli oni czuwać nad ich bezpieczeństwem, a nie sprawdzili, czy dzieci potrafią pływać. Nie podzielili ich na grupy. W konsekwencji dwóch chłopców, którzy nie umieli pływać, trafiło do części głębokiej basenu.

Oskarżeni nie kontrolowali odpowiednio kąpiących się dzieci i nie zaczęli w porę ratować topiących się chłopców. Skutkiem ich zaniedbań było nieumyślne spowodowanie śmierci 12-latka i ciężki uszczerbek na zdrowiu jego rówieśnika.

Nikt nie przyznał się do winy

Cała piątka naraziła uczestników zimowiska na utratę życia i nieumyślnie doprowadziła do śmierci dziecka i trwałego uszczerbku na zdrowiu drugiego. Żaden z pięciorga oskarżonych nie przyznał się do winy. Wszystkim grozi do pięciu lat więzienia.

Zimowisko, na którym przebywali chłopcy, było organizowane przez Urząd Gminy w Zgierzu. Cała grupa liczyła 33 osoby w wieku od 9 do 16 lat. Po utonięciu chłopca wyjazd przerwano; dzieci wróciły do domu.