Lubelska Maryśka wymaga remontu. Tak mieszkańcy Lublina nazywają pomnik Marii Skłodowskiej-Curie stojący na terenie miasteczka akademickiego. Fundacja absolwentów UMCS chce zebrać potrzebne 100 tysięcy złotych. Doraźna konserwacja nie przynosi już oczekiwanych rezultatów.

Pomnik noblistki odsłonięto 23 października 1964 r. w ramach obchodów 20-lecia Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Jego twórcą jest znany rzeźbiarz Marian Konieczny (przy współpracy m.in. inż. Stanisława Ciechana).

Pomnik został wzniesiony z inicjatywy Senatu Uczelni. Figura z brązu ma wysokość 4,4 m i umieszczona jest na 4-metrowym postumencie. To jeden z najbardziej charakterystycznych punktów Lublina.

Każdego roku pomnik jest czyszczony i doraźnie konserwowany, ale to już nie wystarcza. Potrzebna jest profesjonalna renowacja, którą władze UMCS szacują na ok. 100 tysięcy złotych.

Do akcji zbierania pieniędzy włączyła się Fundacja Absolwentów UMCS. Kierowana jest przede wszystkim do pracowników uniwersytetu, którzy mają szansę na otrzymanie specjalnego kolekcjonerskiego banknotu o nominale 20 zł z Marią Skłodowską-Curie wydanego przez NBP w 100 rocznicę przyznania Nagrody Nobla. W 2011 roku wyemitowano jedynie 60 tysięcy banknotów - jest to piąty polski banknot kolekcjonerski. 400 ostatnich egzemplarzy nigdy nie wpuszczonych do obiegu posiada UMCS.

Jeden z banknotów kolekcjonerskich / Krzysztof Kot / RMF FM

Pula banknotów została podzielona na cztery grupy

Numery od MS0040901 do MS004100 i MS0041085 - wpłata od 100 zł do 200 zł

II grupa Numery od MS0029801 do MS0029900 - wpłata od 201 zł do 300 zł

III grupa Numery od MS0023601 do MS0023700 - wpłata od 301 zł do 400 zł

IV grupa Numery od MS0016201 do MS0016299 - wpłata od 401 zł

Im niższy numer emisyjny, tym większa jest wartość kolekcjonerska. Banknot został wprowadzony do obiegu 25 listopada 2011 roku. Na stronie przedniej umieszczono wizerunek Marii Skłodowskiej-Curie oraz widok budynku Sorbony w Paryżu. Na stronie odwrotnej banknotu znajduje się medal wręczany osobom wyróżnionym Nagrodą Nobla, cytat wypowiedzi noblistki na temat radu oraz widok budynku Instytutu Radowego w Warszawie. Autorem projektu jest Agnieszka Próchniak. Twórcą projektu matrycy stalorytniczej banknotu jest Przemysław Krajewski, natomiast jego wymiary to 138 x 69 mm. Banknoty zostały wyprodukowane przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych S.A.