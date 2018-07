W środę przed godziną 9 profesor Małgorzata Gersdorf pojawiła się w pracy. "Jestem I prezesem Sądu Najwyższego do 2020 roku, nikt tego nie zmieni, bo normy konstytucyjne są najważniejsze i nie można ich zmieniać zwykłymi ustawami - podkreśliła. Pierwotnie do swoich obowiązków profesor miała powrócić na początku przyszłego tygodnia, ale już we wtorek pojawiła się w swoim biurze w budynku przy placu Krasińskich.

Małgorzata Gersdorf pytana, czy nadal jest I prezesem SN, powiedziała, że według niej jest.



Pan prezydent uważa, że nie, a ja uważam, że jestem I prezesem SN do 2020 r. i tego nikt nie zmieni, bo konstytucja jest konstytucją i tu nie ma zasady +lex wyższe od lex niższego+, ponieważ normy konstytucyjne są najważniejsze i nie można ich zmieniać zwykłymi ustawami - podkreśliła. Ja nie walczę o swój interes, o swoją pozycję i swój święty spokój, ponieważ gdybym chciała mieć święty spokój, to dawno bym odeszła z tego stanowisko. Ja walczę o państwo, praworządność i zachowanie konstytucyjne - dodała.



W Sądzie Najwyższym nikt nie ukrywa, że powodem decyzji o powrocie z urlopu, była "dynamicznie zmieniająca się sytuacja prawna" i nowe ustawy szykowane przez parlament. Po raz kolejny zmieniają one przepisy dot. wyboru I prezes.

Uprzejmie informuję, że dzisiaj - 17 lipca 2018 r. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf przerwała urlop wypoczynkowy i powróciła do pracy - podał we wtorek w komunikacie rzecznik SN Michał Laskowski.



Powrót do obowiązków nie oznacza jednak, ze prof. Małgorzata Gersdorf będzie orzekać w sprawach toczących się w sądzie. Ma zamiar skupić się na kwestiach organizacyjnych.

Wróciłam do pracy z powodu ataków na mnie i sędziego Iwulskiego - powiedziała w środę rano profesor Gersdorf. Obawiam się także nowych zapowiadanych ustaw o Sądzie Najwyższym i tego że ktoś zablokuje mi wejście - dodała.



Według prof. Małgorzaty Gersdorf istnieje uzasadnienie dla tego, że rząd uniemożliwi jej wstęp do SN. Myślę, że na pewno to będzie, bo dwa lata temu pan prezes Kaczyński powiedział, że nie wyprowadzi mnie siłą z sądu, ale zabierze mi to - dodała.



Małgorzata Gersdorf podkreśliła, że nie życzy sobie także straszenie postępowaniem dyscyplinarnym, bo ministrom to nie przystoi.



Profesor powiedziała, że martwią ją także zapowiedzi PiS, dotyczące nowej ustawy, która ma przyspieszyć wymianę pierwszego prezesa SN.







"Miejsce prezes jest w sądzie"

Miejsce pierwszej prezes jest na pokładzie - powiedział we wtorek RMF FM rzecznik Sądu Najwyższego. Nie ma w tym nic tajemniczego, nie jest to element jakiegoś porozumienia. Po prostu miała zwyczajnie urlop. Teraz wraca do pracy, bo mamy taki czas jaki mamy, nie jest to czas spokojny. Codziennie sytuacja się zmienia, codziennie dzieje się coś nowego. I miejsce pani prezes - tak uznała - jest w sądzie - tłumaczył Michał Laskowski.

Małgorzata Gersdorf nie jest uznawana przez PiS za pierwszą prezes Sądu Najwyższego.

Zgodnie z ustawą o Sądzie Najwyższym, która weszła w życie 3 kwietnia, w stan spoczynku przeszli sędziowie, którzy ukończyli 65. rok życia.

Prof. Gersdorf wybrana w 2014 roku podkreślała wielokrotnie, że kadencja pierwszego prezesa zgodnie z konstytucją trwa 6 lat.

Małgorzata Gersdorf jest sędzią w stanie spoczynku i w związku z tym nie ma uprawnień do urlopu, nie może więc go też przerwać - powiedział niedawno wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha.