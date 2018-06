Wiceszef KE Frans Timmermans oświadczył w Parlamencie Europejskim, że jest świadomy, iż potrzebne są pilne działania w sprawie sędziów polskiego Sądu Najwyższego, którzy 3 lipca mają przejść na emeryturę.

Frans Timmermans / OLIVIER HOSLET / PAP/EPA

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej mówił o tym podczas posiedzenia komisji prawnej PE, na której trwała debata na temat praworządności w Polsce.

Nie ma powodu, żeby KE zmieniła swoje stanowisko, dalej utrzymuje się systemowe zagrożenie dla praworządności w Polsce - powiedział.



Zgodnie z ustawą o Sądzie Najwyższym, która weszła w życie 3 kwietnia, sędziowie SN, którzy osiągnęli nowy, niższy wiek emerytalny i nie zgłosili wniosku o możliwość dalszego orzekania, przejdą w stan spoczynku.

KE sprzeciwia się temu, wskazując, że sędziowie są nieusuwalni.

Szymański krytycznie o procedurze artykułu 7

Sądy są bardziej właściwym miejscem rozstrzygania sporów natury prawnej niż podatna na upolitycznienie procedura oparta o art. 7 - powiedział wiceszef MSZ ds. europejskich Konrad Szymański.



Ocenił jednocześnie, że ewentualna decyzja KE o przeniesieniu pola sporu z Polską na forum unijnego Trybunału Sprawiedliwości "świadczy o tym, że Komisja po wtorkowym wysłuchaniu na forum Rady uznała, że nie będzie w stanie przekonać wystarczająco szerokiej grupy państw do swoich racji".

Jak zapowiedział wiceminister, Polska odniesie się "do ewentualnej skargi naruszeniowej KE po przedstawieniu zarzutów w ramach procedury sądowej".



Sądy są bardziej właściwym miejscem rozstrzygania sporów natury prawnej niż podatna na upolitycznienie procedura oparta o art. 7 - zaznaczył Szymański.



Jak podało w środę PAP źródło unijne, wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans dostał tego dnia od kolegium komisarzy mandat do wszczęcia procedury o naruszenie prawa UE wobec Polski w tych sprawach, które uzna za stosowne. Według rozmówcy PAP będzie to oznaczało, że w najbliższym czasie Komisja rozpocznie procedurę dotyczącą ustawy o Sądzie Najwyższym.



Timmermans zdawał w środę kolegium komisarzy relację z przeprowadzonego we wtorek na Radzie ds. Ogólnych wysłuchania Polski w sprawie praworządności. Wiceszef KE mówił po nim we wtorek, że w Polsce nadal istnieje systemowe zagrożenie dla praworządności, dlatego oczekuje od władz w Warszawie kroków w tej sprawie. Przyznał przy tym, że ze strony polskiego rządu podczas wtorkowego wysłuchania nie padły propozycje kolejnych zmian w polskim sądownictwie.



Dla KE ważną kwestią jest sprawa sędziów Sądu Najwyższego i ustawy o Sądzie Najwyższym. KE mocno krytykowała polskie rozwiązania, wskazując, że otwierają one drzwi do upolitycznienia SN. Timmermans pytany przez dziennikarzy, czy KE zamierza uruchomić w związku z tym procedurę naruszenia prawa unijnego, odpowiedział, że KE nie podjęła takiej decyzji.

KE ma zawsze możliwości rozpoczęcia procedury naruszenia prawa, jeśli wierzymy, że doszło do złamania prawa unijnego. W tym konkretnym przypadku nie podjęliśmy żadnych decyzji - zaznaczył.



Nieoficjalne źródła informowały dziennikarzy, że w Komisji był spór o to, czy wszczynać procedurę w tej sprawie. Część prawników z tej instytucji miało oceniać, że Komisja niekoniecznie może wygrać taki spór. Wszczęcie procedury będzie oznaczało, że polski rząd zostanie wezwany do zmiany prawa. Jeśli tego nie zrobi, sprawa będzie mogła trafić do Trybunału Sprawiedliwości UE. Jeśli dojdzie do tego etapu, Komisja może zwrócić się o tymczasowe zawieszenie ustawy.

