O godz. 11:15 w dolnośląskim Bolesławcu rozpocznie się I Bieg Weterana. Udział weźmie w nim 300 biegaczy, wśród nich weterani i znani sportowcy – olimpijczycy i medaliści mistrzostw świata i Europy. Ta piękna rywalizacja zorganizowana jest ku pamięci porucznika Łukasza Kurowskiego, pierwszego polskiego żołnierza, który poległ w Afganistanie. Celem biegu jest uczczenie i unaocznienie wysiłku żołnierza polskiego w czasie misji poza granicami kraju, a także - zachęcenie do aktywnego wypoczynku.

Jak jest pamięć, to jest szacunek. To jest najważniejsze. Dla mnie jest szczególnie ważny, bo jest imienia mojego Łukasza. Przede wszystkim też przybliży nam obraz weterana. Mam nadzieję. Ociepli wizerunek. Zapoznamy się. Znamy weteranów sprzed kilkudziesięciu lat, a jednak weterani są cały czas wśród nas. Dochodzą. Coraz będzie ich więcej. Są różne misje nadal realizowane. Myślę, że to bardzo fajny pomysł - mówiła w rozmowie z RMF FM Aneta Kurowska, wdowa po poruczniku Łukaszu Kurowskim.

Trasa biegu liczy 5 kilometrów. To dwie pętle ze startem i metą na Placu Piłsudskiego w Bolesławcu.

W dniu dzisiejszym spodziewamy się ok. 200 weteranów w Biegu Weterana, który jest częścią Europejskich Biegów Ulicznych. Będzie ogólnie ok. 1000 startujących, natomiast w samym Biegu Weterana startuje 300 osób - powiedział w rozmowie z RMF FM Przemysław Wójtowicz, weteran misji zagranicznych, ekspert fundacji Stratpoints.

Warto zaznaczyć, że wśród nas będzie 80 żołnierzy armii amerykańskiej. Weterani będą mieć zielone numery startowe - dodał.

Plakat reklamujący na Bieg Weterana

Na starcie nie zabraknie znanych sportowców. Swój udział zapowiedziała między innymi Wioletta Paduszyńska, zwyciężczyni polskiej edycji Wings for Life w Poznaniu. Pojawi się także Tomasz Kucharski, dwukrotny mistrz olimpijski w wioślarstwie, medalista mistrzostw świata. Adam Korol - mistrz olimpijski w wioślarstwie, medalista mistrzostw świata i Europy oraz Paweł Januszewski mistrz Europy w biegu na 400 metrów przez płotki z Budapesztu w 1998 roku i brązowy medalista Mistrzostw Europy w biegu na 400 metrów przez płotki z 2002 roku.

Bieg rozegrany zostanie w ramach 18. Europejskich Biegów Ulicznych w Bolesławcu. Zawodnicy klasyfikowani będą w zestawieniu generalnym kobiet i mężczyzn, weteranów kobiet i mężczyzn oraz w klasyfikacji weterana poszkodowanego.

Paweł Januszewski zaprasza do udziału w Biegu Weterana

