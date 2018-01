"W poniedziałek w kancelarii premiera odbędzie się spotkanie w sprawie przyspieszenia działań, których efektem ma być dbałość o dobre imię Polski" – powiedział w TVP Info szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk.

Od lewej: podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Wojciech Kolarski, premier Mateusz Morawiecki i wicepremier Beata Szydło, zapalają znicze przed pomnikiem Ofiar Faszyzmu podczas obchodów 73. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu zagłady KL Auschwitz-Birkenau

Jak powiedział Dworczyk, jutro w kancelarii premiera odbędzie się spotkanie z udziałem przedstawicieli różnych resortów, w tym MSZ i ministerstwa kultury i dziedzictwa narodowego oraz przedstawicieli Sejmu i Senatu, "gdzie będzie mowa o przyspieszeniu pewnych działań, których efektem ma być dbałość o dobre imię Polski, o rzeczywiste przedstawianie historii i miejsca Polski w Europie.

Nie chcę uprzedzać, jakie to będą działania, ale to, co już się dzieje to zmiany związane z instytutami polskimi, działania na forum międzynarodowym, dzięki którym będziemy budowali kanały formalne i nieformalne, dzięki którym będziemy mogli informować nie tylko elity, ale i media na temat tego, co się w Polsce dzieje - jaka była historia Polski i rola Polski w naszym regionie - powiedział.



Jak dodał, niewykluczone, że także w poniedziałek dojdzie do spotkania przedstawiciela premiera z ambasador Izraela.