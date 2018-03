Tragiczny wypadek na dolnośląskim odcinku autostrady A4. Między węzłami Wądroże Wielkie a Budziszów samochód dostawczy marki renault zderzył się z busem. Zginęły dwie osoby, 7 jest rannych.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ciężarówka przebiła bariery na autostradzie i zderzyła się z busem. Dwie osoby nie żyją TVN24/x-news

Po godzinie 2. w nocy na pasie autostrady A4 w kierunku Wrocławia zderzyły się bus i auto dostawcze. Zginęły dwie osoby. 6 pasażerów busa z obrażeniami ciała zostało przewiezionych do szpitala. W stanie ciężkim trafił do szpitala również kierujący dostawczym samochodem marki renault. Według wstępnych ustaleń policji to on jest sprawcą tego zdarzenia.

Autostrada była zablokowana przez 7 godzin.

(mpw)