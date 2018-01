Jedna osoba zginęła, a dwie zostały ranne w dwóch wypadkach, do jakich doszło na autostradzie A1 w kierunku Gdańska w Łódzkiem. Trasa jest zablokowana, policja wyznaczyła objazdy. Według drogowców utrudnienia mogą potrwać do godziny 14.

Jedna osoba zginęła, dwie są ranne. Zdj. ilsutracyjne / Darek Delmanowicz / PAP

Jak poinformowała PAP Edyta Charążka - dyżurna Punktu Informacji Drogowej łódzkiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, do pierwszego zdarzenie, w którym dwie osoby zostały ranne, doszło w miejscowości Łęki między węzłami Piątek a Kutno Wschód. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe i ciężarowy.

Ze wstępnych informacji wynika, że jadąca w kierunku Gdańska ciężarówka wjechała do rowu. Kierowca samochodu osobowego zatrzymał się na pasie awaryjnym, aby udzielić pomocy osobie poszkodowanej z ciężarówki. W tym samym czasie, inne auto osobowe uderzyło w jego samochód.



Kilkanaście minut później doszło do kolejnego wypadku na A1. Tym razem w miejscowości Młogoszyn, również między węzłami Piątek, a Kutno Wschód. Samochód osobowy zderzył się z samochodem ciężarowym. W wyniku zderzenia jedna osoba zginęła.



Trasa w kierunku Gdańska jest całkowicie zablokowana. Policja wyznaczyła objazdy. Na węźle Piątek należy zjechać na DW 703 do miejscowości Piątek, następnie DW 702 do Kutna. Dalej DK 92 do węzła Kutno Wschód. I powrót na autostradę na węźle Kutno Wschód.



Według drogowców utrudnienia mogą potrwać, co najmniej trzy godziny.