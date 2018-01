​Dwóch policjantów trafiło do szpitala po zderzeniu polskiej - a nie jak wcześniej podawała policja - amerykańskiej wojskowej ciężarówki z oznakowanym radiowozem w Szczytnicy w powiecie bolesławieckim na Dolnym Śląsku.

Po wypadku z udziałem polskiej ciężarówki IVECO do szpitala przewieziono dwóch funkcjonariuszy, którzy jechali radiowozem. Na szczęście ich obrażenia nie były poważne. Dziś zostali wypuszczeni do domów.



Kierowca wojskowej ciężarówki, któremu nic się nie stało, nie ustąpił pierwszeństwa oznakowanemu radiowozowi - wynika ze wstępnych ustaleń policji w sprawie zdarzenia, do którego doszło późnym wieczorem.

Trwa wyjaśnianie okoliczności wypadku.



