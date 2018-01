Do Murowanej Gośliny dociera pomoc rzeczowa dla rodzin, które w piątek straciły w pożarze cały dobytek. Burmistrz Murowanej Gośliny podał, że otrzymał informację o zwiększeniu dla tych rodzin rządowej pomocy doraźnej do 20 tys. złotych.

W nocy z czwartku na piątek w Murowanej Goślinie (Wielkopolskie) doszło do rozszczelnienia gazociągu wysokiego ciśnienia Poznań-Rogoźno i do pożaru. Zniszczone zostały trzy budynki mieszkalne i budynek gospodarczy. Kilkanaście innych budynków zostało uszkodzonych. Nie było ofiar. Operatorem gazociągu jest spółka Gaz-System.

Burmistrz Murowanej Gośliny Dariusz Urbański powiedział, że otrzymał informację z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów o zwiększeniu rządowej pomocy doraźnej dla trzech najbardziej poszkodowanych rodzin do kwoty po 20 tys. złotych. W piątek szef MSWiA Joachim Brudziński przyznał 108 tys. zł na zasiłki do 6 tys. zł dla rodzin, których domy uległy zniszczeniu lub uszkodzeniu. Także w piątek Gaz-System przekazał po 10 tys. zł doraźnej pomocy na rzecz trzech rodzin, które potraciły domy.



Trzem najbardziej poszkodowanym rodzinom już wypłaciliśmy po 16 tys. zł. W poniedziałek te rodziny dostaną kolejne 14 tys. zł rządowej pomocy - pewnie wypłacimy je już rano, jeszcze z naszych środków - powiedział PAP Urbański.



Trzy rodziny, które straciły domy, od piątku przebywają u bliskich. Przygotowywane są dla nich lokale zastępcze. Burmistrz powiedział, że otrzymał zgłoszenia od mieszkańców o dwóch domach do ewentualnej dyspozycji poszkodowanych rodzin.



Uruchomione zostało specjalne konto bankowe, na które można dokonywać wpłat na rzecz poszkodowanych. Numer rachunku dostępny jest na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie (http://murowana-goslina.naszops.pl/).



Burmistrz podkreślił, że pomoc finansową dla trzech najbardziej poszkodowanych rodzin deklarują kolejne samorządy. Dodał, że harcerze zbierali pod kościołami pieniądze do puszek na ten sam cel.



Po piątkowym zdarzeniu kolejne trzy rodziny zgłosiły uszkodzenia stwierdzone na terenie swoich posesji. Do tej pory, poza całkowicie zniszczonymi obiektami, była mowa o 15 uszkodzonych budynkach. Burmistrz nie wykluczył, że jeśli zgłoszeń będzie więcej - zwróci się o kolejne rządowe środki. Na razie prawdopodobnie zmieścimy się w puli przyznanej nam przez szefa MSWiA. Wiem, że w przypadku niektórych posesji uszkodzenia są niewielkie - dodał.



Urząd Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie opublikował w sobotę listę rzeczy potrzebnych rodzinom, które w piątek w pożarze straciły cały dobytek. To m.in. sprzęt AGD, artykuły szkolne, kosmetyki czy środki czystości. Listę najpilniejszych potrzeb rodzin poszkodowanych w pożarze można znaleźć na stronie www.facebook.com/MurowanaGoslina.



Potrzebne artykuły można było dostarczać do Ośrodka Pomocy Społecznej także w niedzielę od rana. Monika Paluszkiewicz z Urzędu Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie poinformowała PAP, że już po kilku godzinach lista potrzebnych rzeczy została skrócona. Do OPS dostarczono m.in. duże ilości odzieży, ręczników czy pościeli.



Przygotowany został osobny magazyn, z którego rodziny będą mogły pobierać potrzebne im artykuły. Jeśli jakiekolwiek przedmioty będą się powtarzały - skorzystają z nich kolejne poszkodowane rodziny. Oddźwięk jest niesamowity. Otrzymaliśmy deklarację pomocy nawet z Irlandii - powiedziała.



Jak dodała, cały czas bardzo potrzebne są m.in. walizki, drobny sprzęt AGD i pojemniki do przechowywania odzieży.



Monika Paluszkiewicz poprosiła, by w miarę możliwości przekazywane rzeczy były nowe lub w stanie bardzo dobrym. Podkreśliła, że potrzebna jest też pomoc przy czyszczeniu odzieży, oczyszczaniu i renowacji zalanych mebli oraz serwis zalanego samochodu. Niebawem prośba o pomoc zostanie też skierowana do firm budowlanych.



Po piątkowym pożarze bez gazu pozostawało ok. 3,5 tys. odbiorców z Murowanej Gośliny i kilkunastu innych miejscowości. W piątek Gaz-System uruchomił zasilanie sieci dystrybucyjnej średniego ciśnienia z cystern ze skroplonym gazem LNG. Także w piątek rozpoczęło się przywracanie dostaw gazu u indywidualnych odbiorców.