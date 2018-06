Kibole w Strefie Kibica w Dąbrowie Górniczej. Mężczyźni zaatakowali tam ochroniarza. Teraz policja publikuje ich wizerunki.

Do ataku doszło we wtorek, kiedy Polska grała z Senegalem. W utworzonej w Dąbrowie Górniczej strefie do kibicowania napadnięto pracownika ochrony. Mężczyzna trafił wówczas do szpitala.

Śledczy z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej poszukują mężczyzn w wieku około 25-35 lat, wzrostu około 175 - 180 cm, krępej budowy ciała, ubranych w krótkie spodenki koloru niebieskiego oraz białą i czarną koszulkę bez rękawów.

Poszukiwani mogą usłyszeć zarzut czynnej napaści na pracownika służby porządkowej. Policja prosi o pomoc świadków zajścia albo tych, którzy rozpoznają napastników.

Można kontaktować się z Komendą Miejską Policji w Dąbrowie Górniczej przy ul. Aleja Józefa Piłsudskiego 11, tel. 32 63 94 255.

Zdj. z kamer monitoringu / Policja /