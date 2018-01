Pożar na terenie nieczynnej kopalni Boże Dary w Katowicach. Pali się tam budynek dawnej sortowni.

/ foto. Gorąca Linia RMF FM /

W opuszczonym budynku prowadzono prace rozbiórkowe. Prawdopodobnie m.in. używano palników. I to wtedy mogło dojść do zaprószenia ognia.





/ foto. Gorąca Linia RMF FM /

Wszystkie pracujące tam osoby w porę uciekły. To 4-piętrowy budynek, który cały, jak mówią strażacy, objęty jest ogniem.





/ foto. Gorąca Linia RMF FM /

Na miejscu jest już kilkanaście wozów strażackich i w drodze jest kilka kolejnych. Na szczęście ogień nie przenosi się w inne miejsca. Ale w tym rejonie miasta w niebo nadal wzbijają się widoczne z daleka kłęby gęstego, czarnego dymu.





/ foto. Gorąca Linia RMF FM /

Przedstawiciele zespołu prasowego Spółki Restrukturyzacji Kopalń, do której obecnie należy b. kopalnia Boże Dary, przekazali, że chodzi o budynek kopalnianej stacji odwadniania, w którym wcześniej prowadzono prace spawalnicze związane z rozbiórką.

Dawna kopalnia Boże Dary była częścią (tzw. ruchem) należącej do Katowickiego Holdingu Węglowego kopalni Murcki-Staszic (obecnie zakład ten znajduje się w Polskiej Grupie Górniczej). Przynoszące wysokie straty Boże Dary zostały przekazane do SRK w połowie 2015 r. Według wcześniejszych informacji SRK zakład ten miał zostać całkowicie zlikwidowany do końca 2019 r.

/ foto. Gorąca Linia RMF FM /



