"Dziś walka idzie o to, by Polska mogła samodzielnie decydować o swoim losie. Suwerenność trzeba praktykować" - ocenił w wywiadzie dla "Polska The Times" szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz. "Jeśli państwo samodzielnie, zgodnie ze swoimi priorytetami reformuje na przykład system sądownictwa, wówczas praktykuje swoją suwerenność. Jeśli nie może tego zrobić ze względu na sprzeciw innych, wówczas ogranicza swoją suwerenność” – dodał.

Jacek Czaputowicz /Radek Pietruszka /PAP

