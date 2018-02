Centrum Informacyjne Sejmu upubliczniło personalia kolejnych pięciu oficjalnych kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa. Są to sędziowie: Jarosław Dudzicz, Marek Jaskulski, Joanna Kołodziej-Michałowicz, Zbigniew Stanisław Łupina oraz Paweł Kazimierz Styrna.

Zdj. ilustracyjne / Archiwum RMF FM

Wcześniej CIS ujawniło informacje o 11 z 18 zgłoszonych kandydatów na członków KRS - to Robert Pelewicz, Dariusz Drajewicz, Grzegorz Furmankiewicz, Teresa Kurcyusz-Furmanik, Leszek Mazur, Jędrzej Kondek, Ewa Łąpińska, Maciej Andrzej Mitera, Dagmara Pawełczyk-Woicka, Rafał Puchalski i Mariusz Witkowski.

Zgodnie z nowymi przepisami ustawy o KRS wyboru 15 członków Krajowej Rady Sądownictwa będących sędziami na wspólną czteroletnią kadencję dokonuje Sejm (wcześniej wybierały ich środowiska sędziowskie).



Jarosław Dudzicz jest od 2008 r. sędzią Sądu Rejonowego w Słubicach. Od chwili powołania go na stanowisko sędziego orzekał w sprawach karnych. Od 1 stycznia 2009 r. zastępował Przewodniczącego Wydziału Karnego, a od 12 lipca 2010 r. pełnił obowiązki Przewodniczącego II Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Słubicach. Dudzicz był równocześnie zatrudniony jako wykładowca na Uniwersytecie Europejskim "Viadrina" we Frankfurcie nad Odrą.



Marek Jaskulski jest od 2008 r. sędzią Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto. Wcześniej - od 1 października 1990 do 17 listopada 1992 r. - był asesorem sądowym w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu, pełniąc czynności sędziowskie w Sądzie Rejonowym w Złotowie. Przez okres od listopada do 31 grudnia 1992 r. wykonywał te czynności już jako sędzia sądu rejonowego w Złotowie.



1 stycznia 1993 r. został powołany na stanowisko sędziego w Sądzie Rejonowym w Poznaniu w Wydziale III Nieprocesowym specjalizując się w sprawach dotyczących prawa rzeczowego i spadkowego. Po likwidacji Sądu Rejonowego w Poznaniu i utworzeniu trzech sądów rejonowych w Poznaniu 1 stycznia został powołany na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto w Poznaniu w Wydziale I Cywilnym, gdzie orzeka do tej pory, nieprzerwanie, jako sędzia tzw. "pierwszej linii" na sali rozpraw.



Joanna Kołodziej-Michałowicz od 2006 r. jest sędzią Sądu Rejonowego w Słubicach. Od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. orzekała w I Wydziale Cywilnym słubickiego sądu, a od 1 stycznia do 28 lutego 2007 r. - w VI Wydziale Gospodarczym. 1 stycznia 2007 r. została powołania do pełnienia funkcji Kierownika Sekcji ds. Rejestrów Upadłości i Układów w VI Wydziale Gospodarczym w Sądzie Rejonowym w Słupsku, a od dnia 2 kwietnia 2007 r. powołano ją do pełnienia funkcji Przewodniczącego VI Wydziału Gospodarczego. Obowiązki w tym wydziale pełniła do 29 lutego 2008 r.



Od 1 marca 2008 r. do 31 maja 2011 r. Joanna Kołodziej-Michałowicz orzekała w IX Wydziale Cywilnym, w okresie od 1 czerwca 2011 r. do 4 marca 2012 r. orzekała w Sekcji ds. Wykroczeniowych XIV Wydziału Karnego, a od 5 marca 2012 r. do dziś orzeka w V Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.



Zbigniew Stanisław Łupina od 1992 r. jest sędzią Sądu Rejonowego w Biłgoraju. Wcześniej - od 10 grudnia 1990 r. orzekał w sprawach karnych i cywilnych Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim. W Sądzie Rejonowym w Biłgoraju Zbigniew Stanisław Łupina orzeka w sprawach karnych. W okresie od 28 listopada 1998 r. do 31 maja 2008 pełnił obowiązki Przewodniczącego II Wydziału Karnego w Sądzie Rejonowym w Biłgoraju.



Paweł Kazimierz Styrna od 2003 r. jest sędzią Sądu Rejonowego w Wieliczce. Wcześniej od 1999 r. w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Podgórza w Krakowie orzekał w wydziałach: Rodzinnym i Nieletnim oraz Cywilno-Karnym. W okresie od 1 lipca 2003 r. do 15 stycznia 2007 r. pełnił funkcję Przewodniczącego Wydziału III Ksiąg Wieczystych w Wieliczce; od 1 lutego 2007 r. do dziś pełni funkcję Zastępcy Przewodniczącego Wydziału IV Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Wieliczce.



Paweł Styrna kilkakrotnie zasiadał też w komisjach wyborczych. W 2010 r. był Zastępcą Przewodniczącego Komisji Wyborczej w Krakowie nr 19 w wyborach prezydenta RP, następnie w tym samym roku podczas wyborów samorządowych - Przewodniczącym Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Krakowie. Rok później w wyborach parlamentarnych 2011 r., przewodniczył Komisji Wyborczej w Krakowie II. W wyborach prezydenckich 2015 r. był członkiem Komisji Wyborczej w Krakowie, a następnie podczas wyborów do Sejmu i Senatu - Przewodniczącym Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie I.



W okresie od 15 stycznia do 15 października sędzia Paweł Styrna był delegowany do pełnienia czynności administracyjnych w Departamencie Sądów Powszechnych w Ministerstwie Sprawiedliwości.



Zgodnie z nowelizacją ustawą o KRS podmiotami uprawnionymi do zgłoszenia propozycji kandydatów do KRS są grupy 25 sędziów oraz grupy co najmniej dwóch tysięcy obywateli. Kandydaci są wskazywani spośród sędziów Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, administracyjnych i wojskowych.



Termin zgłaszania kandydatów na członków KRS upłynął pod koniec stycznia; do Sejmu wpłynęło 18 zgłoszeń. Jak poinformował wcześniej PAP dyrektor CIS Andrzej Grzegrzółka, lista osób popierających kandydata (sędziów, obywateli) to "załączniki do zgłoszenia, które zgodnie z art. 11c ustawy o KRS nie są podawane do publicznej wiadomości".



Sejm ma wybierać członków KRS co do zasady większością trzech piątych głosów, głosując na ustaloną przez sejmową komisję listę 15 kandydatów. W przypadku niemożności wyboru większością 3/5, głosowano by na tą samą listę, ale o wyborze decydowałaby bezwzględna większość głosów.



W styczniu Krajowa Rada Sądownictwa zaapelowała do sędziów, by nie zgadzali się kandydować w wyborach nowych członków KRS. Według Rady żaden sędzia nie powinien wziąć udziału w tych wyborach, aby "dochować wierności ślubowaniu sędziowskiemu.