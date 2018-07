Chińskie przedsiębiorstwo wybuduje ostatni etap zakopianki z Rdzawki do Nowego Targu. Z sześciu złożonych ofert w przetargu na zaprojektowanie i budowę dwujezdniowej drogi krajowej nr 47 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybrała ofertę złożoną przez firmę Stecol Corporation z Chin.

Koszt budowy wyceniony przez tego wykonawcę wynosi 706 mln 244 tys. zł a czas realizacji inwestycji 49 miesięcy. Do tego czasu nie będą wliczane okresy zimowe. W ramach inwestycji powstanie dwujezdniowy odcinek o długości ponad 16 km. Będą cztery węzły drogowe: Obidowa, Klikuszowa, Nowy Targ Zachód, Nowy Targ Południe.

Według Generalnego Pomiaru Ruchu z 2015 roku tą drogą przejeżdża od 4 tys. do 18 tys. pojazdów na dobę. W okresie weekendów, ferii i wakacji ruch znacznie wzrasta.

Na trasie powstaną 22 obiekty inżynierskie: mosty, wiadukty i estakady / fot. GDDKiA / Materiały prasowe

W 2016 roku rozpoczęła się budowa dwujezdniowej drogi ekspresowej S7 od Lubnia do Rabki Zdroju, którą na czas realizacji podzielono na trzy mniejsze odcinki. Droga ekspresowa zakończona będzie węzłem Zabornia w Rabce Zdroju, do którego dobudowany zostanie jeszcze fragment DK47 (dwujezdniowy) do Chabówki i tam włączony będzie do istniejącej już dwujezdniowej drogi krajowej nr 47 z Chabówki do Rdzawki. Od tego miejsca kontynuowana będzie budowa drogi dwujezdniowej do Nowego Targu.

Wizualizacja trasy / fot. GDDKiA / Materiały prasowe

Inwestycja połączy dwupasmówką na całym odcinku Kraków z Nowym Targiem. To przyspieszy przejazd i zwiększy bezpieczeństwo ruchu.

(mch)