Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego przesłuchują urzędników Komisji Nadzoru Finansowego - dowiedział się reporter RMF FM. To działania w śledztwie dotyczącym fałszowania dokumentów i działania na szkodę spółki GetBack. Ta firma windykacyjna dawała możliwości inwestowania, a teraz nie ma pieniędzy, by oddać inwestorom. Poszkodowanych może być kilka tysięcy osób na kwotę 2 i pół miliarda złotych.

Zdj. ilustracyjne / Aleksander Koźmiński / PAP

Przesłuchiwani przez CBA to przede wszystkim urzędnicy pracujący w wydziałach odpowiadających za nadzór nad instytucjami finansowymi.

Jak się nieoficjalnie dowiedział reporter RMF FM, do tej pory zeznania złożyły cztery osoby. W planach jest przesłuchanie co najmniej 10 urzędników. CBA wzywa te osoby do siebie.

Natomiast dziś agenci znów byli w siedzibie firmy GetBack. To jednak nie były przeszukania, a funkcjonariusze wystąpili do władz spółki o przekazanie informacji potrzebnych w śledztwie. Te dane otrzymali - usłyszał reporter RMF FM.