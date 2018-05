W najbliższych godzinach nad Polską spodziewane są burze oraz opady deszczu i gradu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pogodowe pierwszego i drugiego stopnia dla siedmiu województw.

Zdj. ilustracyjne / Łukasz Ogrodowczyk / PAP

Na obszarze województw pomorskiego i kujawsko-pomorskiego mogą wystąpić burze z opadami deszczu od 15 do 25 milimetrów na metr kwadratowy, lokalnie do 40 milimetrów. Porywy wiatru mogą osiągnąć prędkość do 80 kilometrów na godzinę.

Dla województw wielkopolskiego i łódzkiego IMGW prognozuje wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 do 30 milimetrów, lokalnie do 40 milimetrów, oraz porywami wiatru do 90 kilometrów na godzinę. Możliwe wystąpienie lokalnych opadów do 50 milimetrów na metr kwadratowy. Najintensywniejsze burze przewidywane są na wschodzie województwa wielkopolskiego.

Lokalnie na wszystkich obszarach spodziewane są opady gradu.

Przez burzami drugiego stopnia z opadami deszczu i lokalnie gradem IMGW ostrzega mieszkańców województw: małopolskiego, śląskiego i świętokrzyskiego. Miejscami może spaść od 25 do 40 milimetrów deszczu na metr kwadratowy, a porywy wiatru mogą osiągnąć prędkość do 70 km/h.

Alerty pogodowe IMGW dla województw wielkopolskiego i łódzkiego obowiązują od godziny 12 w piątek do godziny 12 w sobotę, a dla województw pomorskiego i kujawsko-pomorskiego od godziny 10 w piątek do 12 w sobotę.

Na obszarach, gdzie spodziewane są burze drugiego stopnia, ostrzeżenia obowiązują w piątek od godzin południowych do godziny 23.