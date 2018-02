Zadaniem żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej jest służenie Polsce, Polakom oraz wspieranie społeczności lokalnej - mówił minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak w Siemiatyczach (Podlaskie), gdzie odbyła się przysięga ochotników do 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

/ Artur Reszko / PAP

Przysięgę złożyło ok. 50 ochotników do 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. gen. brygady Władysława Liniarskiego ps. Mścisław. Szef MON Mariusz Błaszczak mówił im, że przysięga to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu żołnierza, "to wielkie zobowiązanie".

Wasze zadanie, podstawowe zadanie - to stanie na straży bezpieczeństwa Polski i Polaków - powiedział Błaszczak. Dodał, że ze względu na charakter rodzaju sił zbrojnych, w którym służą żołnierze, ich zadaniem jest także wspieranie społeczności lokalnej, usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Podziękował ochotnikom za przystąpienie do służby w WOT i ich rodzinom za wychowanie "w duchu miłości ojczyzny".

Minister zwrócił uwagę na patrona podlaskiej brygady, gen. Władysława Liniarskiego, który - jak mówił - "był wybitnym dowódcą Armii Krajowej".

Odwołujecie się w swojej służbie do tego wielkiego wydarzenia, do tej szlachetnej postawy, do Armii Krajowej, która stała na straży bezpieczeństwa Polaków w sytuacji okupacji najpierw niemieckiej, później sowieckiej. Chciałbym, żebyście o tym pamiętali, że odwołujecie się do tych szlachetnych polskich postaw - powiedział.

Ochotnicy, którzy wcześniej nie mieli kontaktu z wojskiem, odbyli 16-dniowe szkolenie podstawowe. Kończy je wojskowa przysięga. Ta w Siemiatyczach była - jak informuje rzecznik podlaskiej BOT por. Łukasz Wilczewski - pierwszą przysięgą, która odbyła się w rejonie odpowiedzialności 14 batalionu lekkiej piechoty, obejmującym powiaty: bielski, hajnowski, siemiatycki i wysokomazowiecki.

Wojska Obrony Terytorialnej to piąty rodzaj sił zbrojnych - obok Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej oraz Wojsk Specjalnych. Mają ściśle współdziałać z wojskami operacyjnymi, a ich misją jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. Do głównych zadań WOT w czasie pokoju będzie należało m.in. przeciwdziałanie i zwalczanie skutków klęsk żywiołowych.

(j.)