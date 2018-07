Szewach Weiss dementuje w RMF FM tłumaczenie swojego wywiadu dla izraelskiego radia. Według "Jerusalem Post" były ambasador Izraela w Polsce miał stwierdzić, że polski rząd na uchodźstwie uczestniczył w mordowaniu Żydów.

Szewach Weiss / Maciej Kulczyński / PAP

W rozmowie z nami Szewach Weiss zacytował dokładnie swoje słowa:



Polski rząd zagraniczny i polski rząd jeszcze w Polsce na początku wojny nie współpracował z hitlerowcami, natomiast prawie cała Europa wtedy współpracowała. I to wszystko. I właśnie mówiłem o Armii Krajowej, a nie o rządzie polskim. Powiedziałem, że Armia Krajowa, niestety, tam Żydzi walczyli też, i ratowała Żydów i ukarała szmalcowników, ale byli tacy w Armii Krajowej, że też współpracowali z Niemcami co do Żydów. Ale przeważnie nie Armia Krajowa, tylko Żandarmeria Polska. To powiedziałem. Co z tego zrobili, "Jerusalem Post", ja nie wiem... - powiedział były ambasador Izraela w Polsce.



Przypomnijmy, że premier Izraela Benjamin Netannjahu od kilku dni jest ostro krytykowany w Izraelu za swoje porozumienie z szefem polskiego rządu w sprawie ustawy o IPN. On sam broni tego porozumienia. Zwraca uwagę, że Izrael osiągnął główny cel, bo strona polska usunęła z ustawy zapis o odpowiedzialności karnej za przypisywanie Polsce lub narodowi polskiemu współodpowiedzialności za Holokaust.

Według "Jerusalem Post" natomiast, Szewach Weiss skrytykował polsko-izraelską deklarację. Ten dokument zawiera kilka zdań, które są poprawne, podczas gdy pozostałe są albo niejasne, albo błędne - miał ocenić w rozmowie z izraelskim radiem ocalały z Holokaustu, były ambasador Izraela w Polsce, były deputowany i przewodniczący Knesetu, a także były przewodniczący Yad Vashem. Na przykład wbrew temu, co tu napisano, zdarzały się sytuacje, w których rząd RP na uchodźstwie uczestniczył w mordowaniu Żydów - miał również dodać.

(m)