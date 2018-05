Po awarii przepompowni ścieków obsługującej dużą część Gdańska i Sopot, spółka zawiadująca gdańską siecią wodociągowo-kanalizacyjną prowadzi awaryjny zrzut ścieków do Motławy. Decyzję taką podjęto, by uniknąć zalania nieczystościami domów i ulic.

Motława w historycznym sercu Gdańska (zdj. ilustracyjne) / foto. Manfred Gottschalk / Alamy Stock Photo / PAP/EPA

O rozpoczęciu awaryjnego zrzutu ścieków do Motławy poinformowała rzecznik prasowa Saur Neptun Gdańsk (SNG) Magdalena Rusakiewicz. W komunikacie wyjaśniła, że decyzję taką podjęto, by "ograniczyć zastój ścieków, które dopływają do przepompowni z dolnego tarasu Gdańska".

Dzięki podjętym działaniom nastąpił wzrost przepustowości systemu ściekowego odbierającego zanieczyszczania - poinformowała też rzecznik dodając, że awaryjny zrzut ścieków do Motławy "zminimalizuje ryzyko cofania się ścieków i wystąpienia podtopień" w gdańskich dzielnicach Żabianka, Przymorze, Zaspa, Oliwa, Wrzeszcz, Letnica, Nowy Port, Dolne Miasto i Śródmieście.

To właśnie z tych dzielnic odbiera ścieki przepompownia na Ołowiance. Z nieznanej przyczyny we wtorek przed południem doszło do zalania komory pomp i urządzenia przestały działać.

Późnym wieczorem, po wypompowaniu ścieków z komory pomp, spodziewane jest zdiagnozowanie przyczyn awarii i natychmiastowe podjęcie działań naprawczych - poinformowała też Rusakiewicz.

Dodała, że w związku z awarią zebrał się Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego, a Państwowa Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna "zarekomendowała prewencyjny zakaz korzystania z gdańskich kąpielisk".

Ze względów środowiskowych apelujemy do wszystkich mieszkańców i podmiotów gospodarczych o zminimalizowanie zużycia bieżącej wody i wykorzystywanie jej wyłącznie w celach sanitarnych. Prosimy o ograniczenie zużycia wody m.in. do kąpieli, prania, zmywania naczyń i innych prac domowych - podała też Rusakiewicz.

(j.)