Tragiczny wypadek drogowy w miejscowości Stypułki-Borki w Podlaskiem. Nie żyje 16-latek, a 4 osoby zostały ranne.

Zdj. ilustracyjne / Archiwum RMF FM

Nastolatkowie jechali samochodem, który na łuku wypadł z drogi, uderzył w przepust mostu i wpadł do kanału.

Na miejscu zginął 16-latek. Cztery osoby w wieku od 16 do 17 lat trafiły do szpitala.



O włos od tragedii na warszawskiej Białołęce

Do groźnego wypadku z udziałem nastolatków doszło też na warszawskiej Białołęce. Młodzi ludzie pili alkohol, a następnie wypożyczyli miejski samochód. Uderzyli w drzewo. Pięć osób w wieku od 15 do 19 lat zostało rannych. Wszyscy o własnych siłach wyszli z rozbitego samochodu, ale zostali zabrani na obserwacje do szpitala. Wszyscy też wydmuchali na miejscu alkohol - jego stężenie określi badanie krwi.

Jak ustalił reporter RMF FM, nie wszystkich do tej pory można było jeszcze przesłuchać. Policja próbuje ustalić, kto z nastolatków prowadził samochód oraz gdzie i kiedy wypożyczyli auto. Najbliższa automatyczna wypożyczalnia samochodów jest dwa kilometry od miejsca wypadku.