"Ochrona życia ludzkiego od poczęcia aż do naturalnej śmierci jest prawem i obowiązkiem Kościoła. Każdy ma prawo do życia, i to prawo mają także najsłabsi" - stwierdził w rozmowie z PAP przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki. Dodał też, że Kościół popierał złożony w Sejmie przez komitet "Zatrzymaj aborcję" projekt ustawy, który znosi możliwość przerywania ciąży ze względu na ciężkie i nieodwracalne wady płodu.

