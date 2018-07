11 lipca 1943 działacze i zwolennicy Ukraińskiej Powstańczej Armii i Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów dokonali ataku na blisko setkę polskich miejscowości, brutalnie mordując swoich sąsiadów. To był kulminacyjny dzień Rzezi Wołyńskiej, który przeszedł do historii jako Krwawa Niedziela na Wołyniu. Na zachodniej Ukrainie jest nasz wysłannik Krzysztof Berenda, który oprowadzić słuchaczy RMF FM i internautów portalu RMF24 po pustych polach, na których kiedyś stały polskie wsie i osady, a dziś pod tymi polami znajdują się masowe groby. Wiele z nich prawdopodobnie do dziś nie odkrytych.

W ocenie badaczy, tylko w Krwawą Niedzielę 11 lipca 1943 roku mogło zginąć ok. 8 tysięcy Polaków - głównie kobiet, dzieci i starców. Ludność polska ginęła od kul, siekier, wideł, noży i innych narzędzi, nierzadko w kościołach podczas mszy św. i nabożeństw.

Dziś, w 75. rocznicę tych wydarzeń, odwiedzamy Ostrówki, Poryck, Kisielin, Janową Dolinę. Pokażemy, co w tych miejscach działo się 75 lat temu i jakie są problemy z upamiętnieniem tych wydarzeń dzisiaj. To nie jest łatwy temat - zwłaszcza dla Ukraińców, bo organizatorzy tych wydarzeń są dziś symbolami oporu wobec Rosjan, którzy od kilku lat okupują ukraiński Krym i Donieck.

Atak na kościół w Kisielinie

Kościół karmelicki w Kisielinie to budynek bardzo stary, powstały już w 1722 roku. Dzisiaj jest to jednak często historia brutalnego ataku z 11 lipca 1943 roku. Ataku, o którym nie wspomina tablica stojąca przy budynku.

Była to niedziela. Ludzie - Polacy - szli wówczas do kościoła. Wiedzieli co się dzieje w innych miejscowościach. Widzieli dozbrajających się członków Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i banderowców. Mimo tego przyszli.

Kiedy msza się skończyła, wyszli na zewnątrz. Zobaczyli kordon - banderowcy otoczyli kościół. Ukraińcy próbowali zaatakować ludzi zgromadzonych w kościele. Co robili Polacy? Niektórzy próbowali się ukryć pod dachem świątyni - rzucali kamieniami, by odeprzeć atak. Inni uciekli na plebanię, gdzie doszło do brutalnych walk, siekiera na siekierę.

Podczas walk z obrońców zginęły cztery osoby, kilka było rannych, w tym proboszcz parafii ks. Witold Kowalski. Tych, którzy się wcześniej poddali - a było to ok. 80 osób - rozstrzelano i dobito bagnetami.

Dzisiaj kościół wciąż stoi, jest często odwiedzany przez polskich polityków, przez prezydentów, którzy składają kwiaty. To miejsce nie zostało jednak w jakiś szczególny sposób zadbane, odrestaurowane. Obok kościoła leży mogiła, którą zajmują się lekarze polskiego pochodzenia na Wołyniu.

Brutalne masakry

Do mordu doszło też w świątyni w Porycku (dziś Pawliwka). W sumie około 50 kościołów katolickich na Wołyniu zostało spalonych i zburzonych.

16 lipca 1943 roku oddziały UPA we wsi i w majątku Pułhany (pow. Horochów) zamordowały około 120 Polaków, a w Kupowalcach (pow. Horochów) około 150.

Zbrodnie na Polakach dokonywane były niejednokrotnie z niebywałym okrucieństwem, palono żywcem, wrzucano do studni, używano siekier i wideł, wymyślnie torturowano ofiary przed śmiercią a także gwałcono kobiety.

Ogółem zbrodni na Polakach dokonano w 1865 miejscach na Wołyniu. Największych masakr dokonano w Woli Ostrowieckiej, gdzie zamordowanych zostało 628 Polaków, w kolonii Gaj - 600, w Ostrówkach - 521, Kołodnie - 516.

Zbrodnia Wołyńska była antypolską czystką etniczną, przeprowadzoną przez nacjonalistów ukraińskich, mającą charakter ludobójstwa.



Zbrodni dokonano w latach 1943–1945. Jej sprawcy - Organizacja Nacjonalistów Ukraińskich frakcja Stepana Bandery (OUN-B) oraz jej zbrojne ramię Ukraińska Armia Powstańcza (UPA) we własnych dokumentach planową eksterminację ludności polskiej określali mianem "akcji antypolskiej".



Według szacunków polskich historyków ukraińscy nacjonaliści zamordowali w latach 1943-1945 na Wołyniu i w Galicji Wschodniej ok. 100 tys. Polaków. 40-60 tys. zginęło na Wołyniu, 20-40 tys. w Galicji Wschodniej, co najmniej 4 tys. na terenie dzisiejszej Polski. Kulminacja tych wydarzeń, określanych mianem zbrodni wołyńskiej, nastąpiła 11 lipca 1943 r., gdy oddziały UPA zaatakowały ok. 150 polskich miejscowości.



Jak podaje IPN, na skutek polskich akcji odwetowych do wiosny 1945 roku zginęło prawdopodobnie 10–12 tys. Ukraińców. "Niektóre z polskich akcji odwetowych były zbrodniami wojennymi. Jednak zdaniem polskich historyków nie można stawiać znaku równości między nimi a zorganizowaną, antypolską akcją OUN-UPA" - czytamy na stronie zbrodniawolynska.pl redagowanej przez Instytut Pamięci Narodowej.



Między Warszawą i Kijowem od wiosny 2017 r. trwa spór wokół zakazu poszukiwań i ekshumacji szczątków polskich ofiar wojen i konfliktów na terytorium Ukrainy, wprowadzonego przez ukraiński IPN. Zakaz został wydany po zdemontowaniu nielegalnego pomnika UPA w Hruszowicach, do którego doszło w kwietniu 2017 r.



10 marca 1944 roku oddziały Armii Krajowej uderzyły na tę wieś na Lubelszczyźnie, paląc tę zasiedloną głównie przez Ukraińców miejscowość i zabijając jej mieszkańców, w tym kobiety i dzieci. Według różnych szacunków w Sahryniu zginęło wówczas od 200 do 800 osób.



Antyukraińska ofensywa AK i BCh w powiatach Hrubieszów i Tomaszów Lubelski w 1944 roku wyprzedziła o kilka dni przewidywane uderzenie UPA. Lubelszczyzna to jedyny region objęty konfliktem polsko-ukraińskim, gdzie po obu stronach padła podobna liczba ofiar. W innych regionach - szczególnie na Wołyniu i w Galicji Wschodniej - jak oceniają historycy, Polaków zginęło nieporównywalnie więcej.

IPN o największym śledztwie ws. zbrodni wołyńskiej: Możliwe jest skuteczne oskarżenie sprawców

Ustalenie sprawstwa niektórych członków OUN-UPA, odpowiedzialnych za dokonywanie zbrodni wołyńskiej, jest prawdopodobne - twierdzi prokuratura IPN. Według niej, możliwe jest też skuteczne oskarżenie sprawców.

IPN obecnie prowadzi ok. 30 postępowań dotyczących zbrodni wołyńsko-galicyjskiej.

W największym śledztwie w tej sprawie, które prowadzi pion śledczy IPN w Lublinie, przyjęto kwalifikację tej zbrodni jako ludobójstwa.

"Nie ulega wątpliwości, iż zbrodnie, których dopuszczono się wobec ludności narodowości polskiej, noszą charakter nie podlegających przedawnieniu zbrodni ludobójstwa" - informuje pion śledczy IPN.

Prokuratura Instytutu Pamięci Narodowej wskazuje również na formacje i ludzi odpowiedzialnych za dokonanie masakry.

"Antypolskie akcje, mające na celu fizyczne zniszczenie (eksterminację) ludności polskiej z terenu Wołynia, zostały zaplanowane i przygotowane przez polityczne i wojskowe gremia przywódcze OUN-UPA, a wykonane przez podległe im oddziały zbrojne i podporządkowane im grupy samoobrony ukraińskiej oraz zaagitowanych do tego celu chłopów" - czytamy w informacji IPN.

"Morderstwa i wytępianie ludności cywilnej na Wołyniu podjęte zostały w celu zniszczenia Polaków jako grupy narodowej, traktowanej jako przeszkoda w utworzeniu Wielkiej Ukrainy" - podkreślają prokuratorzy Instytutu.

Śledztwo w sprawie rzezi wołyńskiej dokonanej przez ukraińskich nacjonalistów, które prowadzi lubelska prokuratura IPN, dotyczy wyłącznie byłego województwa wołyńskiego i obejmuje lata 1939-1945.

W historiografii przyjmuje się jednak, że początek zbrodni wołyńsko-galicyjskiej miał miejsce w nocy z 8 na 9 lutego 1943 r. w Parośli w pow. Sarny na Wołyniu. Sotnia UPA Hryhorija Perehijniaka "Dowbeszki-Korobki" dokonała wówczas masakry od ok. 150 do ok. 170 polskich mieszkańców, w tym dzieci i niemowląt. Zbrodnia w Parośli była pierwszą zbrodnią na tak wielką skalę dokonaną przez UPA na Polakach; istnieją jednak przypadki wcześniejszych pojedynczych zbrodni dokonywanych przez UPA na Polakach.

IPN podaje, że przedmiotem w jego największym postępowaniu dot. zbrodni wołyńskiej jest "dopuszczenie się zabójstw kilkudziesięciu tysięcy mężczyzn, kobiet i dzieci narodowości polskiej, znęcania się fizycznego, psychicznego nad członkami polskiej grupy narodowej". Poza morderstwami sprawcy rzezi dokonywali zniszczeń lub kradzieży mienia Polaków, a także dokonywali represji, w tym - jak podaje IPN - "czynów nieludzkich", które tworzyły warunki grożące Polakom biologicznym wyniszczeniem lub zmuszały ich do ucieczki z Wołynia.

"Szacunkowo zamordowanych na Wołyniu zostało około 60, a nawet 80 tysięcy osób narodowości polskiej" - stwierdza IPN, przypominając też, że akcja nacjonalistów ukraińskich objęła setki miejscowości, wsi, kolonii na terenie województwa wołyńskiego, nie licząc miejsc i obszarów nie zamieszkanych, gdzie również dokonano licznych mordów.

Należy pamiętać, że poza terenem dawnego województwa wołyńskiego członkowie UPA mordowali Polaków również w Galicji Wschodniej: w województwach lwowskim, tarnopolskim i stanisławowskim, a także w części Lubelszczyzny i Polesia - stąd szacunki IPN, że w sumie w zbrodni wołyńsko-galicyjskiej zginęło ok. 100 tys. Polaków (przez niektórych historyków podawane są także wyższe liczby, które sięgają nawet do ok. 130 tys. śmiertelnych ofiar).

Dziesiątki tysięcy Polaków, którym udało się przeżyć masakrę, zostało zmuszonych do ucieczki pozostawiając cały dorobek nie tylko swojego życia, ale także poprzednich pokoleń; duża część tych osób trafiła następnie na roboty do Niemiec.

