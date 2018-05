Protestujący w Sejmie od 38 dni opiekunowie osób niepełnosprawnych liczą na spotkanie z uczestnikami rozpoczynającego się Zgromadzenia Parlamentarnego NATO.

Wczoraj protestujący w Sejmie rodzice dzieci niepełnosprawnych próbowali wywiesić za oknem budynku transparent informujący o prowadzonym przez nich proteście / Jakub Kamiński / PAP

Przygotowali setki ulotek, które zamierzają rozrzucić na sejmowych korytarzach. Liczą też na pomoc posłów w rozdawania informatorów na temat ich sytuacji. Mają też przyklejać bannery z informacjami w języku angielskim na okna.

Wszystko po to, by ktoś z zagranicznych gości przyszedł do nich i wysłuchał, o co walczą.

Będziemy robić wszystko, co w naszej mocy, żeby ci goście, którzy przyjadą, nas tutaj zauważyli - podkreśla pani Marzena.

Dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzej Grzegrzółka zapewnia, że nie będzie ingerował w takie działania protestujących.

Protestujący liczą też na spotkanie z prezydentem i premierem, którzy będą brali udział w Zgromadzeniu.

Awantura w Sejmie. "To jest wstyd, że walczy się z niepełnosprawnymi"

Wczoraj protestującym nie udało się wywiesić transparentu w języku angielskim przez sejmowe okno. Doszło do interwencji Straży Marszałkowskiej.



Protestujące kobiety otworzyły jedno z okien znajdujących się na pierwszym piętrze w holu głównym Sejmu. Hartwich trzymała w rękach plakat.



Wówczas podeszła do nich Straż Marszałkowska. Strażnicy chcieli, by zamknięto okno. Argumentowali, że chodzi o bezpieczeństwo kobiet; tłumaczyli, że Iwona Hartwich wychylała się przez okno, próbując wywiesić baner. Wówczas doszło do przepychanek i wzajemnych oskarżeń. Ostatecznie strażnicy zamknęli okno.

Pan mi krzywdę robi, proszę pana! Niech pan mnie nie dotyka!- krzyczała jedna z protestujących. Proszę państwa, w jakim my kraju żyjemy? To jest wstyd, że walczy się z niepełnosprawnymi, z najsłabszą grupą społeczną - dodała.

Po całej sytuacji na miejscu pojawili się ratownicy medyczni, którzy zajęli się protestującymi. Na szczęście, nikomu nic poważnego się nie stało.



"Polskie niepełnosprawne dzieci błagają o godne życie", "Niepełnosprawni w Polsce dostają straszliwie niskie dodatki - 174 euro renty socjalnej i 36 euro dodatku opiekuńczego" - takie transparenty w języku angielskim wiszą już od trzech dni w Sejmie.

(ph)