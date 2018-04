14-letnie dziewczynki poznały przez internet dorosłych mężczyzn, umówiły się z nimi na spotkania i zostały wykorzystane seksualnie. Do dwóch takich zdarzeń doszło w ostatnich dniach w Zabrzu. Jedna z tych znajomości zakończyła się gwałtem. 26-letni sprawca trafił na 3 miesiące do aresztu. W drugim przypadku 36-latek usłyszał zarzut współżycia z małoletnią i ma policyjny dozór. Podejrzanym grozi do 12 lat więzienia. Zabrzańska policja apeluje do rodziców o czujność.

REKLAMA