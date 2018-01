Polsko-brytyjski film "Twój Vincent" nie został nagrodzony Złotym Globem dla najlepszej pełnometrażowej animacji - statuetka trafiła do twórców obrazu "Coco". Wśród nagrodzonych w innych kategoriach są m.in. Nicole Kidman, Gary Oldman, Alexandre Desplat i Guillermo del Toro. Cztery statuetki zdobyli twórcy obrazu "Trzy billboardy za Ebbing, Missouri".

"Trzy billboardy za Ebbing, Missouri" to film nagrodzony m.in. statuetką dla najlepszego dramatu. "To opowieść o niewyjaśnionym morderstwie, niekompetencji policji i rasizmie. Dzieło Irlandczyka Martina McDonagha zwyciężyło również w kategoriach: najlepsza pierwszoplanowa aktorka w filmie dramatycznym (Frances McDormand), najlepszy aktor drugoplanowy (Sam Rockwell) oraz najlepszy scenariusz (McDonagh).

Najlepszym obrazem komediowym okazał się "Lady Bird". To film o poszukującej własnej tożsamości, zbuntowanej nastolatce z małej miejscowości w Kalifornii - w tej roli 23-letnia Saoirse Ronan

W kategoriach aktorskich triumfowali m.in. Gary Oldman, Laura Dern, Ewan McGregor, Nicole Kidman i Saoirse Ronan. Guillermo Del Toro otrzymał statuetkę dla najlepszego reżysera.



Najlepszym kompozytorem został Alexandre Desplat - twórca muzyki do "Kształtu wody". Z kolei za najlepszą piosenkę uznano "This is Me" z filmu "Król rozrywki". Za całokształt twórczości wyróżniona została prezenterka i aktorka Oprah Winfrey. Gwiazda wygłosiła płomienne przemówienie w obronie praw kobiet i praw obywatelskich, które spotkało się z entuzjastycznym przyjęciem publiczności.

Kwestia praw kobiet pojawiła się też w wystąpieniach osób wręczających i odbierających Złote Globy oraz w wypowiedziach gospodarza wieczoru Setha Meyersa. Mamy 2018 - marihuana jest legalna, molestowanie już nie - mówił Meyers. Padło też kilka słów o producencie filmowym Harvey'u Weinsteinie. Nie ma go z nami, bo są plotki, że podobno źle się z nim pracuje - stwierdził gospodarz wieczoru.





Nagrodzone produkcje telewizyjne to "Wielkie kłamstewka" i "Opowieść podręcznej".



Za najlepszy film zagraniczny uznano dramat niemieckiego reżysera tureckiego pochodzenia, Fatiha Akina, "W ułamku sekundy", w którym główna bohaterka (Diane Kruger) walczy o sprawiedliwość po tym, jak w zamachu skrajnie prawicowej organizacji ginie jej mąż i synek.

Złote Globy to nagrody przyznawane od 1944 roku przez Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej. Uchodzą za najważniejsze wyróżnienie w świecie filmu po Oscarach oraz za wydarzenie niejako otwierające sezon nagród w tej branży.