Sędzia Małgorzata Gersdorf pozostaje zgodnie z Konstytucją RP pierwszym prezesem Sądu Najwyższego do dnia 30 kwietnia 2020 r. - głosi przyjęta uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego.

Rzecznik prasowy SN sędzia Michał Laskowski po zakończeniu posiedzenia ZO Sędziów SN w czwartek przekazał, że 63 sędziów uczestniczących w spotkaniu, jednogłośnie przyjęło dwie uchwały.



My sędziowie Sądu Najwyższego uczestniczący w Zgromadzeniu Ogólnym SN w dniu 28 czerwca 2018 r., pamiętając o złożonym ślubowaniu sędziowskim i wierni Konstytucji RP, która jest najwyższym prawem RP, stwierdzamy, że sędzia SN prof. Małgorzata Gersdorf zgodnie z bezpośrednio stosowanym art. 183 ust 3 konstytucji pozostaje do dnia 30 kwietnia 2020 r. pierwszym prezesem SN, kierującym instytucją, w której pełnimy nasza służbę społeczeństwu - głosi uchwała.



Uznajemy, że nie można, zgodnie z regułami obowiązującymi w prawie, nie można w trybie ustawy, zmieniać jasnej, kategorycznej i pełnej normy, wynikającej wprost z konstytucji. Tam kadencja I prezesa SN została uregulowana i zgodnie z zasadami prawodawstwa obowiązuje zakaz regulowania tej samej materii w drodze ustawy, a więc aktu, który zawsze powinien być zgodny z konstytucją - dodał Laskowski.

ZO SN: Usunięcie z SN znacznej liczby sędziów - naruszeniem niezależności sądownictwa

Usunięcie ze składu Sądu Najwyższego znacznej liczby sędziów to naruszenie przez władzę ustawodawczą jednej z podstawowych gwarancji niezależności sądownictwa, które w najbliższym czasie istotnie zakłóci normalne funkcjonowanie sądów - głosi uchwała Zgromadzenia Ogólnego sędziów SN.



W pierwszej uchwale podkreślono, że Sędzia Małgorzata Gersdorf pozostaje zgodnie z Konstytucją RP pierwszym prezesem Sądu Najwyższego do dnia 30 kwietnia 2020 r.



W drugiej uchwale ZO SN podkreślono, że "niezgodna z art. 180 ust. 1 konstytucji regulacja zawarta w art. 111 par. 1 ustawy o Sądzie Najwyższym z dniem 4 lipca 2018 usuwa ze składu SN znaczną liczbę sędziów".



Stanowi to oczywiste naruszenie przez władzę ustawodawczą jednej z podstawowych gwarancji niezależności sądownictwa i już w najbliższym czasie istotnie zakłóci normalne funkcjonowanie sądów - czytamy w uchwale.

I prezes SN Małgorzata Gersdorf: Uważam, że złamano konstytucję

13 czerwca I prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzata Gersdorf przedstawiła informację o funkcjonowaniu SN w ubiegłym roku przed sejmową komisją sprawiedliwości. Dalej uważam, że złamano konstytucję i dalej uważam, że będę prezesem Sądu Najwyższego do 2020 roku - w swojej opinii i świata na pewno też - mówiła w rozmowie z RMF FM.



Prof. Małgorzata Gersdorf stwierdziła, że zmiany wprowadzone przez PiS miały negatywny wpływ na funkcjonowanie Sądu Najwyższego, m.in. spowolniły wydawanie orzeczeń, powodowały też niepewność sędziów.

Płynne zarządzanie SN okazało się nie w pełni możliwe - podkreśliła.

W rozmowie z dziennikarzami I prezes SN była pytana o list Naczelnej Rady Adwokackiej, która apeluje do Komisji Europejskiej i prosi o skierowanie ustawy o Sądzie Najwyższym do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i tymczasowe wstrzymanie usunięcia części sędziów SN.

Na to może być już za późno - oceniła prof. Gersdorf. Byłoby pięknie, ale nie wiem, czy mogę liczyć na to- dodała.

Prof. Gersdorf podkreśliła też, że Sąd Najwyższy po przerwaniu jej kadencji będzie już inną instytucją.

