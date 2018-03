Status małego świadka koronnego za współpracę z prokuraturą ws. zabójstwa małżeństwa Jaroszewiczów: jak dowiedzieli się reporterzy śledczy RMF FM, taka jest cena za złożone przez Dariusza S. zeznania, które pozwoliły na wykrycie sprawców napadu i podwójnego mordu sprzed 26 lat.

Były premier PRL Piotr Jaroszewicz z żoną Alicją Solską-Jaroszewicz (Warszawa, 1992) / Zbigniew Matuszewski / PAP

Status małego świadka koronnego daje nadzwyczajne złagodzenie kary albo warunkowe zawieszenie jej wykonania, orzekane obowiązkowo przez sąd wobec sprawcy, który idzie na współpracę ze śledczymi. Chodzi o ujawnienie informacji, które pozwolą na ujęcie pozostałych sprawców przestępstwa.

Przyznanie statusu obwarowanie jest kilkoma warunkami - m.in. kandydat na świadka nie może mieć na koncie zabójstwa ani kierowania grupą przestępczą.

Dariusz S. przyznał się do udziału w napadzie na willę małżeństwa Jaroszewiczów, ale - jak twierdzi - brał udział tylko w kradzieży i to nie on zabijał domowników.

W rozwiązaniu zagadki pomogły zeznania skruszonego gangstera

Były peerelowski premier Piotr Jaroszewicz i jego żona Alicja Solska-Jaroszewicz zostali zamordowani w nocy z 31 sierpnia na 1 września 1992 roku w ich willi przy ulicy Zorzy w warszawskim Aninie.

Jako pierwszy wszedł do willi Jaroszewiczów.

83-letni Piotr Jaroszewicz był przed śmiercią torturowany. Przywiązano go do fotela, bandyci zacisnęli mu na szyi rzemienną pętlę.

Zwłoki 67-letniej Alicji Solskiej-Jaroszewicz znaleziono w łazience na piętrze. Zginęła od strzału w głowę z bliskiej odległości ze sztucera męża. Miała związane ręce.

Z materiałów sprawy wynikało, że z willi Jaroszewiczów nie zginęło nic poza dwoma pistoletami. Nie została skradziona biżuteria, kolekcja znaczków pocztowych, obrazy ani książeczki czekowe. Mieszkanie nie zostało splądrowane. Bałagan mordercy zostawili tylko w gabinecie Jaroszewicza.

Wczoraj reporterzy śledczy RMF FM ujawnili, że do rozwiązania tej jednej z największych zagadek kryminalnych współczesnej Polski przyczyniły się właśnie zeznania skruszonego gangstera Dariusza S.

Opowiedział śledczym o szczegółach napadu, wskazał konkretnych sprawców

Na nowy trop ws. zabójstwa Jaroszewiczów śledczy wpadli przy okazji pracy nad sprawą porwania 10-latka w Krakowie. Według ustaleń RMF FM, właśnie jeden z zatrzymanych w tej sprawie ujawnił nowe informacje dotyczące mordu sprzed 26 lat.

W połowie stycznia tego roku informowaliśmy o zatrzymaniu wspólnika Bogusława K., podejrzanego o uprowadzenie w Krakowie 10-letniego chłopca, a także krakowskiego biznesmena.

Z nieoficjalnych ustaleń reporterów RMF FM wynikało, że zatrzymanym był członek gangu karateków - słynącej z brutalności grupy, która działała w Polsce w latach 80. i 90., a specjalizowała się właśnie w napadach na wille.

Dariusz S. trafił do aresztu i wtedy zaczął współpracować ze śledczymi. Opisał m.in. okoliczności napadu na willę Jaroszewiczów: opowiedział ze szczegółami o przygotowaniach, samym napadzie i zabójstwie; co ważne, wskazał konkretnych sprawców. Weryfikacja przekazanych przez niego informacji zajęła prokuratorom wiele miesięcy.

W tej chwili w rękach policjantów jest czterech mężczyzn, których prokuratura podejrzewa o zbrodnię sprzed 26 lat. Wszyscy byli członkami gangu karateków. Dwóch odsiaduje wyroki za inne przestępstwa, trzeci został zatrzymany niedawno również w związku z innym przestępstwem i obecnie jest w areszcie. Czwarty - jedyny z podejrzanych, który przebywał dotąd na wolności - został zatrzymany we wtorek w okolicach Radomia.

Trzej zatrzymani usłyszeli już zarzuty. Dwaj przyznali się do winy.