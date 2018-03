Potwierdziły się doniesienia RMF FM: minister koordynator służb specjalnych, działając z upoważnienia premiera, uchylił decyzję szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa gen. Jarosławowi Kraszewskiemu. Przypomnijmy, wstrzymanie generałowi dostępu do informacji niejawnych było elementem konfliktu między Pałacem Prezydenckim a MON-em pod kierownictwem Antoniego Macierewicza. Andrzej Duda podkreślał w listopadowym wywiadzie dla RMF FM, że "nie pozwoli, aby tego typu metody były stosowane wobec jego pracowników".

Dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego gen. bryg. Jarosław Kraszewski / Adam Warżawa / PAP

Gen. Jarosław Kraszewski, szef Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi w prezydenckim Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, utracił dostęp do informacji niejawnych w czerwcu 2017 roku w wyniku postępowania sprawdzającego wszczętego przez SKW.

Prezydent Andrzej Duda podkreślał w listopadzie w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Michałem Zielińskim: Pan generał Kraszewski to jest ekspert do spraw wojska, jeden z najważniejszych dyrektorów w BBN i przez to, że jemu odebrano dostęp do informacji niejawnych, to on de facto nie jest w stanie dla mnie pracować. To oznacza istotne ograniczenie moich możliwości działania jako zwierzchnika sił zbrojnych.

W sprawie cofnięcia poświadczenia bezpieczeństwa gen. Kraszewski odwołał się do premiera, a jego służby - jak informował dziennikarz RMF FM Tomasz Skory - nie potwierdziły zarzutów SKW pod adresem generała.

Teraz Stanisław Żaryn, rzecznik prasowy ministra koordynatora specsłużb Mariusza Kamińskiego, poinformował oficjalnie, że 1 marca 2018 roku zakończyło się postępowanie odwoławcze i że minister uchylił decyzję o cofnięciu generałowi poświadczenia bezpieczeństwa.

W trakcie rozpatrywania odwołania dokonano merytorycznej oceny zebranego i rozpatrzonego przez SKW materiału dowodowego oraz zbadano poczynione ustalenia w sprawie - podał Żaryn.

W wyniku analizy materiału dowodowego uznano, że pomimo decyzji Organu I instancji, nie istnieją "uzasadnione wątpliwości" dotyczące gen. Kraszewskiego, o których mowa w ustawie o ochronie informacji niejawnych - zaznaczył.

Potwierdzono zdolność gen. Kraszewskiego do zachowania tajemnicy w zakresie określonym w posiadanym przez niego poświadczeniu bezpieczeństwa - podsumował rzecznik ministra.

BBN przyjmuje decyzję "z satysfakcją"

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego skomentowało sprawę w krótkim oświadczeniu.

Z satysfakcją przyjmujemy informację o zakończeniu postępowania odwoławczego w sprawie generała Jarosława Kraszewskiego. Po dopełnieniu wszystkich formalności generał Kraszewski powróci do wykonywania obowiązków służbowych w pełnym zakresie - oznajmił rzecznik BBN Marcin Skowron.

Były szef SKW: To chichot historii

To chichot historii, że w dniu święta Żołnierzy Niezłomnych ogłasza się taką decyzję - tak były szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego Piotr Bączek komentuje w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Krzysztofem Zasadą przywrócenie gen. Jarosławowi Kraszewskiemu dostępu do informacji niejawnych.

Bączek nie skrytykował Mariusza Kamińskiego wprost, ale jego komentarz może świadczyć o tym, że nie może się ON pogodzić z decyzją ministra koordynatora.

W rozmowie z Krzysztofem Zasadą były szef SKW nie chciał odnosić się do konkretów. Powiedział jedynie, że minister Kamiński przez dwa miesiące w imieniu premiera analizował w postępowaniu odwoławczym sprawę i być może zastrzeżenia, które były wobec gen. Kraszewskiego, zostały rozwiane.