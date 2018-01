Wojewoda mazowiecki zdecydował o wydaniu zakazu poruszania się na obszarze przy Ambasadzie Izraela w Warszawie: to sposób na zablokowanie zaplanowanej na popołudnie manifestacji środowisk narodowych przed placówką. Jak informował wcześniej dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada, to szef MSWiA Joachim Brudziński polecił wojewodzie znalezienie sposobu na niedopuszczenie do demonstracji.

REKLAMA