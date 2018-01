Troje posłów Nowoczesnej już kilkadziesiąt godzin przed sejmowymi głosowaniami poinformowało władze partii, że będą przeciwni projektowi komitetu "Ratujmy Kobiety", który miał ułatwiać dostęp do aborcji. Chodzi o Marka Sowę, który przeszedł do Nowoczesnej z Platformy Obywatelskiej, przedsiębiorcę Pawła Pudłowskiego oraz Elżbietę Stępień – współzałożycielkę Towarzystwa Przyjaźni Dziecku i Rodzinie. Jak dowiedział się nieoficjalnie reporter RMF FM Patryk Michalski – to władze Nowoczesnej namówiły tych posłów, żeby w ogóle nie brali udziału w głosowaniu, bo liczyły, że wyciągnięcie karty zostanie lepiej odebrane niż głos przeciw. Jak usłyszał nasz dziennikarz od jednego z posłów, Katarzyna Lubnauer i Kamila Gasiuk-Pihowicz nie sądziły, że z takiej możliwości skorzysta więcej niż dwóch posłów.

Katarzyna Lubnauer i Kamila Gasiuk-Pihowicz / Tomasz Gzell / PAP

1000 złotych na cele charytatywne i nagana - tak Nowoczesna ukarała jedenaścioro swoich posłów, którzy nie poparli projektu prezentowanego przez Barbarę Nowacką. Dziesięcioro w ogóle nie wzięło udziału w głosowaniu, jeden - Paweł Pudłowski - wstrzymał się od głosu. Zagłosowałam zgodnie ze swoim sumieniem, to była świadoma decyzja - mówi RMF FM Kornelia Wróblewska, młoda mama, która do Sejmu przychodzi ze swoim małym dzieckiem. Jak podkreśla, w Nowoczesnej nie było dyscypliny partyjnej, ale na karę finansową się godzi i zamierza pozostać w partii.

To niedopuszczalna sytuacja, kiedy posłowie nie biorą udziału w głosowaniach - odpowiada nowa przewodnicząca klubu Nowoczesnej Kamila Gasiuk-Pihowicz. Jak przyznają w sejmowych kuluarach jej koledzy, jest wściekła na to, co się wydarzyło. Tym bardziej, że wewnętrzna ankieta przeprowadzona wśród posłów pokazała, że poglądy członków klubu są zdecydowanie bardziej konserwatywne niż krajowych struktur partii.

Członkowie Nowoczesnej w kraju gotują się ze złości, bo mają poczucie, że zbyt wielu posłów wypacza wizerunek całej partii. Wczoraj na wieczornym spotkaniu ze strukturami warszawskimi, kilkanaście osób zapowiedziało swoje odejście.

Za co ta kara?

Nowoczesna dotychczas sprzeciwiała się dyscyplinie partyjnej, dlatego stworzenie funkcji rzecznika dyscyplinarnego pod wpływem jednego głosowania jest sprzeczne z dotychczasowymi deklaracjami. Ze słów Gasiuk-Pihowicz można wnioskować, że dla klubu karygodny był jedynie brak udziału w głosowaniach - bo to podstawowe zadanie posłów. W związku z tym logiczne byłoby ukaranie wyłącznie tych, którzy wyciągnęli kartę do głosowania. Jednak 1000 złotych na cele charytatywne musi zapłacić również Paweł Pudłowski, który wypełnił swój obowiązek, ale wstrzymał się.

Jak tłumaczy naszemu dziennikarzowi Adam Szłapka, "to były ważne głosowania, rekomendacja klubu jasna". Mieliśmy moralny obowiązek skierowania tego projektu obywatelskiego do komisji - dodaje.

Idąc tropem, że projektów obywatelskich nie należy odrzucać w pierwszym czytaniu, Nowoczesna powinna również zagłosować za projektem "Zatrzymaj Aborcję". Pod tym projektem nie byłabym w stanie się podpisać i zagłosować za - mówi Wróblewska, uzasadniając dalej swoją decyzję.

Oblany egzamin Gasiuk-Pihowicz

Niewzięcie udziału w głosowaniu przez kilkudziesięciu posłów, to porażka opozycji. Bezsprzecznie. To nie powinno było się zdarzyć. W Nowoczesnej wyciągniemy z tego wnioski i konsekwencje - napisała w oświadczeniu Kamila Gasiuk-Pihowicz . To jej zadaniem - jako przewodniczącej klubu - jest mobilizacja posłów. Jak mówi naszemu dziennikarzowi jeden z członków Nowoczesnej, "nie od dziś wiadomo, że Kamila jest nienajlepsza w zarządzaniu ludźmi. Oblała swój pierwszy egzamin. Jak słyszę jednak od moich rozmówców, władze Nowoczesnej swoimi decyzjami podpadły zarówno frakcji liberalnej jak i bardziej konserwatywnej. Pierwszym ze względu na brak mobilizacji w klubie, tym drugim za to, że dały przyzwolenie grupie posłów na wyciągnięcie karty do głosowania i nie przewidziały, że z takiej możliwości skorzysta ponad jedna trzecia całego klubu".