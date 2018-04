Do strzelaniny doszło w głównej siedzibie YouTube'a w San Bruno w Kalifornii. Ogień do ludzi otworzyła kobieta. Napastniczka nie żyje. Cztery osoby zostały ranne.

W siedzibie firmy YouTube w San Bruno w Kalifornii padły strzały / PAP/EPA/JOHN G. MABANGLO /

Policja potwierdziła, że w głównej siedzibie YouTube'a doszło do strzelaniny. Reagujemy na strzelaninę - napisała policja na Twitterze i zaapelowała do mieszkańców, by trzymali się z daleka od miejsca, gdzie znajduje się centrala YouTube'a.

Ogień do ludzi otworzyła kobieta. Napastniczka nie żyje. W tej chwili jednak nie wiadomo jeszcze, czy została zabita przez interweniujących policjantów czy być może popełniła samobójstwo. Nie są też znane motywy tego ataku.

Są ranni. Do szpitala trafiły cztery osoby.