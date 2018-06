W siedzibie gazety "Capital Gazette" w mieście Annapolis w stanie Maryland doszło do strzelaniny. Informację potwierdził szeryf Ron Bateman. Jak wynika z doniesień Fox News, co najmniej cztery osoby nie żyją. Jedna osoba jest w szpitalu. Według CBS News to kobieta rozpoczęła strzelaninę. Podejrzana jest w rękach policji.

Na miejscu są służby ratunkowe.







Policjanci przeszukują w tej chwili budynek gazety. Pracownicy zostali ewakuowani.



Według pierwszych doniesień, napastnik przestrzelił szklane drzwi i potem zaczął strzelać do członków redakcji.





Według informacji CBS News, w budynku gazety jest pakunek, w którym mogą być materiały wybuchowe. Sprawdzają go saperzy.



Informację o przebiegu strzelaniny podał Phil Davis, reporter "The Capital Gazette". Na Twitterze napisał o tym, że napastnik najpierw przestrzelił szklane drzwi prowadzące do gazety, a potem zaczął strzelać do członków redakcji. Davis napisał też, że "nie ma nic bardziej przeraźliwego niż słuchanie jak ludzie zostają postrzeleni, a ty siedzisz pod swoim biurkiem i słyszysz, jak napastnik przeładowuje swoją broń".



Mężczyzna jest już bezpieczny. Ma zostać przesłuchany przez policję.

"The Capital Gazette" to gazeta należąca do "The Baltimore Sun".