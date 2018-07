Sześciu nastolatków, którzy od dwóch tygodni byli uwięzieni w częściowo zatopionej jaskini, jest już na powierzchni - ujawnił agencji Reutera jeden z dowódców operacji ratunkowej w Tajlandii. Pierwsi uratowani są już w szpitalu. A tam czekają już rodziny nastolatków. Na pomoc czeka jeszcze 6 chłopców i ich trener. Akcję ratunkową możecie śledzić w naszej relacji minuta po minucie.

15:02

Władze Tajlandii podały szczegóły akcji ratunkowej. Wiadomo, że każda z ewakuowanych osób jest asekurowana przez dwóch nurków. Jeden ratownik płynie z przodu, drugi, z tyłu. Wszyscy mają do dyspozycji tylko butle z tlenem i maski pełnotwarzowe.





14:54

Sześciu nastolatków, którzy od dwóch tygodni byli uwięzieni w częściowo zatopionej jaskini, jest już na powierzchni! - ujawnił agencji Reutera jeden z dowódców operacji ratunkowej w Tajlandii.





14:49

Lekarz zadecydował, aby z jaskini najpierw wydobyć chłopców będących w najsłabszej kondycji - zdradza na Twitterze kulisy akcji ratowniczej niemiecki dziennikarz, wysłannik do Bangkoku Florian Witulski.





14:48

Na miejsce akcji ratunkowej przyjechały cztery ambulanse.





14:41

Czterech kolejnych nastolatków lada chwila wyjdzie na powierzchnię. W tej chwili przebywają w jaskini w podziemnym obozie płetwonurków - oświadczył dowodzący akcją ratunkową w Tajlandii.





14:40

Świadkowie podają, że dwaj pierwsi uratowani zostali przetransportowani helikopterem do szpitala. A tam czekają już podescytowane rodziny nastolatków.





14:11

Akcja jest trudna ze względu na kilka czynników. Po pierwsze tych chłopców trzeba wyprowadzić z jaskini, która ma długość prawie 4 kilometry. Dla doświadczonego nurka jest to już zaadnie trudne, a co dopiero dla osób, które nigdy nie nurkowały, nigdy nie miały do czynienia z nurkowaniem. Druga rzecz - widoczność w tej jaskini jest praktycznie zerowa. Woda, która się tam znalazła, jest to woda opadowa, w związku z czym niesie ze sobą duże ilości substancji mineralnych, które tą widoczność ograniczają praktycznie do zera - mówi w rozmowie z naszym dziennikarzem Piotrem Bułakowskim doświadczony płetwonurek kpt. Mariusz Zakrzewski, koordynator ds. ratownictwa wodnego Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Olsztynie.



Są tam co najmniej dwa przejścia, w których zmieści się tylko jedna osoba, czyli też możliwości asekuracji chłopców w pewnym momencie będą mocno ograniczone. Fakt jest też taki, że są tam miejsca, gdzie można się bezpiecznie wynurzyć i pod nami będzie poduszka powietrzna - to będzie pewne ułatwienie. Natomiast trzeba mieć też świadomość, że powietrze, które będzie się tam znajdowało prawdopodobnie nie będzie nadawało się do oddychania, ponieważ będzie tam za mało tlenu. Poniżej 16 proc. tlenu dochodzi do hipoksji, czyli niedotlenienia, i kończy się to utratą przytomności- wyjaśnia Zakrzewski. TUTAJ PRZECZYTACIE CAŁĄ ROZMOWĘ Z EKSPERTEM

14:00

Dwaj uratowani chłopcy spędzili w jaskini ponad dwa tygodnie. Obecnie są pod opieką lekarzy w zorganizowanym na powierzchni polowym szpitalu - powiedział Tossathep Boonthong, szef lokalnego departamentu zdrowia.



Przeprowadzamy badania. Nie zostali jak na razie przetransportowani do szpitala w Chiang Rai - dodał Boonthong.



W zalanej jaskini wciąż przebywa 10 innych młodych piłkarzy oraz ich trener.

Najważniejsze informacje:



12 chłopców i ich trener weszli w sobotę 23 czerwca do jaskini Tham Luang Nang Non w prowincji Chiang Rai na północy Tajlandii, gdzie zostali odcięci od świata przez ulewne deszcze.



W poniedziałek 2 lipca w głębi jaskini grupę odnaleźli brytyjscy nurkowie.



W akcji ratunkowej uczestniczy ponad 1000 osób z całego świata.



Chłopcy wraz z trenerem są wydobywani na powierzchnię jeden po drugim. Ma to zająć 2-3 dni.