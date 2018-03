"Prezydent nie wyśle gratulacji panu prezydentowi Putinowi w związku z głosowaniem, jakie odbyło się w Rosji. Prezydent uważa, ze to nie jest dobry moment na gratulacje" - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Krzysztof Szczerski. "Natomiast nie wykluczam, że prezydent wyśle gratulacje, takie formalne, dyplomatyczne, kurtuazyjne w momencie objęcia urzędu na kolejną kadencję przez prezydenta Putina" – dodał szef gabinetu prezydenta. "Pan prezydent podjął decyzję, że nie będzie uczestniczył jako przedstawiciel Polsk iw Mundialu. Mówimy na razie o inauguracji" - podkreślił Szczerski. Pytany o spotkanie prezydenta z Angela Merkel w kontekście gazociągu Nord Stream 2, odpowiedział: "Kropla dąży skałę". "Przedstawiliśmy nasze stanowisko, wiemy też, jakie jest stanowisko niemieckie. Rozmawialiśmy o Nord Stream 2, pozostaliśmy przy swoim" – stwierdził Szczerski. "Wczoraj temat reparacji został zarysowany (…). Ten temat jest w relacjach polsko-niemieckich. Pamiętajmy, że prezydent oczekuje na zaawansowanie prac eksperckich tutaj w Polsce (…). Stanowisko prezydenta jest bardzo jasne, w każdej rozmowie ten temat się pojawia" – podkreślił szefa gabinetu prezydenta.

Wideo youtube

Robert Mazurek RMF FM: Czy prezydent wysłał już gratulacje do Władimira Putina z okazji zwycięstwa w wyborach?

Krzysztof Szczerski szef gabinetu prezydenta: Prezydent nie wyśle gratulacji panu prezydentowi Putinowi w związku z głosowaniem, jakie odbyło się w Rosji.

Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. 20.03 Gość: Krzysztof Szczerski

Dlaczego?

Dlatego, że prezydent uważa, że to nie jest dobry moment na gratulacje. Tym bardziej zresztą, że Polska w tych wyborach nie startowała, a zwykle gratulacje wysyłają ci, którzy przegrają wybory... Jeszcze nie mamy oficjalnych wyników.

Polska nie wystawiła własnego kandydata.

Tak, natomiast to jest troszeczkę zabawne, że niektórzy próbują wysłać te gratulacje zanim jest formalne ogłoszenie i zatwierdzenie wyników wyborów. Nie wykluczam, że prezydent wyśle gratulacje formalne, dyplomatyczne, kurtuazyjne w momencie objęcia urzędu na kolejna kadencję przez prezydenta Putina.

Mistrzostwa Świata w piłce nożnej się zbliżają, pewnie prezydent pojedzie zobaczyć, jak tam nasi grają. Czy przy tej okazji mogłoby dojść do spotkania z Władimirem Putinem?

To też druga ważna informacja - wczoraj pan prezydent podjął decyzję, że nie będzie uczestniczył jako przedstawiciel Polski w mundialu w Rosji.

Nawet gdybyśmy doszli do finału?

Mówimy na razie o inauguracji na którą niektórzy z innych państw by się wybierali.

Czyli rozumiem, że jak nasi będą grali bardzo dobrze, to sprawią ambaras.

Trzymamy kciuki za naszych piłkarzy.

Trzymamy kciuki, żeby sprawili ten ambaras oczywiście. Wczoraj było jednak bardzo ważne spotkanie w Warszawie, nie w Moskwie i nie przyszłe.... Kanclerz Angela Merkel. O 19:30 było spotkanie z prezydentem, był to rozumiem taki "biforek" przed kolacją z premierem?

Było to spotkanie nowej kanclerz Niemiec z prezydentem Polski.

I o czym rozmawiano?

Rozmawiano o sprawach przede wszystkim geopolitycznych, to znaczy...

No dobrze, ale żeby tak normalny człowiek zrozumiał o czym rozmawiano, to jakby to pan chciał mnie na przykład wytłumaczyć?

O relacjach Europa-Stany Zjednoczone, Europa-Rosja, Europa-Chiny, i o sytuacji wewnętrznej w Unii Europejskiej i zwłaszcza w kryzysie, który dotknął dzisiaj zachodnią Europę. Kryzysie zaufania do integracji, wzrostu nastrojów populistycznych, wzrostu nastrojów protekcjonistycznych w Europie Zachodniej.

W Stanach Zjednoczonych wzbierają nastroje protekcjonistyczne. Ameryka idzie na wojnę celną z Europą.

Spotykają się dwa nurty. Pamiętajmy, że niektóre stolice europejskie także chcą rozbić wspólny rynek i budować bariery wewnątrz na przykład dla swobodnego przepływu osób, czyli np. dla naszych firm transportowych po to, żeby nie było konkurenci wewnątrz Europy, protekcjonizm szaleje także w niektórych stolicach europejskich, a na to zarzuca się druga fala - wyprowadzania amerykańskiej polityki handlowej z tego ogólnego porozumienia o wolnym handlu.

Panie profesorze, ja rozumiem, że pan może długo na ten temat, ale ja bym chciał...

Ale to jest ważne.

Wkrótce cała treść rozmowy