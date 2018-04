Tragiczny wypadek we Frydrychowicach w Małopolsce. Samochód osobowy wypadł z trasy, dachował i wpadł do potoku. Na miejscu zginęło dwóch mężczyzn, trwa walka o życie kobiety.

Kobieta, która podróżowała z mężczyznami autem, jest reanimowana. Śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego zabrał ją do szpitala Krakowie.



Jak usłyszeliśmy od strażaków, auto, którym jechała cała trójka, wypadło z trasy i dachowało, a potem uderzyło w most i wpadło do płynącego przy drodze potoku.



Na miejscu służby ustalają okoliczności wypadku.



Informację o wydarzeniach we Frydrychowicach dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.



