Władimir Putin nadal będzie rządzić Rosją. Zdobył w wyborach prezydenckich zdobył 72,53 procent głosów - podała rosyjska Centralna Komisja Wyborcza (CKW) po przeliczeniu 25 procent oddanych głosów.

Nie ma zaskoczenia co do wyników wyborów, ale są różnice w danych sondażowych sięgające ponad 10 procent - komentuje korespondent RMF FM w Moskwie. Według VKW Putin miał otrzymać 72,53 procent głosów. Według sondaży powyborczych (exit polls) ośrodka Fundacja Opinii Publicznej (FOM) Władimir Putin uzyskał 77 proc. Krótko wcześniej inny ośrodek, Ogólnorosyjskie Centrum Badania Opinii Publicznej (WCIOM), podał rezultaty swoich exit polls, z których wynika, iż Putin otrzymał 73,9 proc. głosów.



Frekwencja była wysoka. Według oficjalnych danych zagłosowało ponad 60 procent wyborców.



Wstępne wyniki będą znane już na ranem.



Ze wstępnych sondaży wynika, że drugie miejsce w wyborach prezydenckich dostał kandydat Komunistycznej Partii Federacji Rosyjskiej Paweł Grudinin. Na trzecim miejscu jest szef Liberalno-Demokratycznej Partii Rosji Wladimir Żyrinowski.



Jak podało Ogólnorosyjskie Centrum Badania Opinii Publicznej (WCIOM), ośrodek zbliżony do Kremla, który prowadził sondaże powyborcze, Grudinin uzyskał 11,2 proc. głosów, a Żyrinowski - 6,7 proc.



Celebrytka i dziennikarka Ksenia Sobczak otrzymała 2,5 proc. - podał WCIOM tuż po zamknięciu lokali wyborczych.

