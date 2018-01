8 z 20 jeżdżących po polskich torach pociągów Pendolino zostało uziemionych. 2 są w naprawie po wypadkach, a 6 składów zostało ostatnio uszkodzonych przez leżące na torowisku kamienie – informuje PKP Intercity.

Pociąg Pendolino / Archiwum RMF FM

Na trasach obsługiwanych przez Pendolino te pociągi zastępowane będą przez składy wagonowe starego typu. Te po pierwsze będą jeździć nieco wolniej - a po drugie będą miały niższy standard. Pasażerowie, którzy będą z tego powodu niezadowoleni, mogą składać reklamacje.

Specjalnie powołana komisja ma wyjaśnić, jak to się stało, ze aż 6 pociągów Pendolino zostało uszkodzonych przez leżące na trasie kamienie. Kluczowe jest ustalenie, czy stało się to na jednym odcinku trasy, czy może chodzi o wady konstrukcyjne. Składy są teraz naprawiane - PKP nie chce określić, ile to może potrwać.



PKP Intercity kupiło 20 pociągów od Alstomu w maju 2011 r. Koszt wyniósł ok. 400 mln euro. Kontrakt miał jednak wartość 665 mln euro i obejmował też budowę zaplecza technicznego w Warszawie oraz koszty utrzymania technicznego pociągów przez 17 lat.

(MN)