Poważny wypadek z udziałem dwóch autokarów na trasie krajowej nr 74 w miejscowości Rusiec koło Bełchatowa w Łódzkiem. Pojazdami podróżowało kilkadziesiąt osób. Dwoje dzieci jest transportowane śmigłowcami do szpitali w Łodzi i w Częstochowie.

Zdj. ilustracyjne / Tytus Żmijewski / PAP

Na samochód osobowy, który stał przed przejazdem kolejowym, najechały dwa autobusy. Podróżowało nimi w sumie niemal 100 osób, w tym prawie 70 dzieci.

Jedno dziecko transportowane jest śmigłowcem do szpitala Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi; drugie leci do Częstochowy. a kierowca samochodu osobowego ma trafić do łódzkiego szpitala im. WAM.



Dwoje dzieci z lekkimi obrażeniami, jest w drodze do szpitala w Bełchatowie. Pozostali pasażerowie z tego wypadku zbierają się w pobliskiej szkole, gdzie zorganizowano punkt pomocy i skąd rodzice mogą odebrać dzieci. Część z nich już pojechała do domów z opiekunami.



Autobusy, które brały udział w wypadku, prawdopodobnie przewoziły wycieczki szkolne.



Droga krajowa nr.74 jest wciąż zablokowana, dlatego policja wyznaczyła objazdy lokalnymi drogami.