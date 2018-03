30-latek zmarł po czwartkowej, wieczornej interwencji policji w Przecławiu koło Szczecina. Mężczyzna miał być agresywny. Miał zaatakować funkcjonariuszy, którzy użyli paralizatora. Rozpoczęły się już postępowania wyjaśniające w tej sprawie. Wszczęły je zarówno policja jak i MSWiA.

Wczoraj wieczorem policjanci chcieli wylegitymować mężczyznę siedzącego na przystanku autobusowym w Przecławiu. Wyglądał na pijanego.

30-latek nie chciał pokazać dokumentów i zrobił się agresywny. Miał kopać funkcjonariuszy, którzy użyli paralizatora. W radiowozie mężczyzna zaczął słabnąć. Policjanci wezwali karetkę.

Nad ranem 30-latek zmarł w szpitalu. W sprawie toczą się trzy dochodzenia. Czy interwencja przebiegła zgodnie z procedurami, sprawdzają Komenda Wojewódzka i Komenda Główna Policji.

Osobne postępowanie przeprowadzi Biuro Nadzoru Wewnętrznego MSWiA.



Komunikat MSWiA w tej sprawie:



Biuro Nadzoru Wewnętrznego MSWiA prowadzi kontrolę po tym, jak policjanci użyli tasera wobec agresywnego mężczyzny podczas interwencji pod Szczecinem. Mężczyzna zmarł w szpitalu.



Policjanci interweniowali w Przecławiu w czwartek ok. godz. 22. Jak poinformowała policja, mężczyzna miał się zachowywać agresywnie i "naruszyć nietykalność funkcjonariuszy". Policjanci użyli wobec niego środków przymusu bezpośredniego, w tym tasera (urządzenie do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej).



"Mężczyzna został przewieziony do szpitala, gdzie około godz. 4.40 następnego dnia zmarł" - podało MSWiA.



Po tym wydarzeniu szef MSWiA Joachim Brudziński zlecił kontrolę, którą prowadzi Biuro Nadzoru Wewnętrznego MSWiA. Kontrola ma wyjaśnić, czy działania policjantów były prawidłowe i zgodne z obowiązującymi przepisami.



Sprawę bada także Biuro Kontroli Komendy Głównej Policji. Jak podaje MSWiA, "wszystkie okoliczności tego zdarzenia zostaną szczegółowo zbadane i wyjaśnione".



Rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie powiedziała PAP, że w sprawie wypowiada się jedynie ministerstwo, wobec tego nie może udzielić komentarza co do szczegółów interwencji, ani działań podjętych wobec funkcjonariuszy.



