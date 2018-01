Orkan Fryderyka dotarł już do Polski. Żywioł dał się mocno we znaki mieszkańcom Wielkiej Brytanii, Beneluksu i Niemiec. W mieście Emmerich w Nadrenii Północnej-Westfalii powalone przez wichurę drzewo zabiło 59-letniego mężczyznę na kempingu nad Renem. W Belgii zginęła kobieta, na której samochód spadło powalone przez wiatr drzewo. W Polsce ma wiać przez całą noc i w piątek do południa. Wydano ostrzeżenie dla 14 województw.

21:00

Cały czas fatalnie jeździ się po drogach Mazowsza. Tylko w Warszawie wieczorem na śliskich jezdniach doszło do kilkudziesięciu kolizji. Padający cały czas śnieg utrudnia sytuację m.in. na ul. Belwederskiej w Warszawie. Kilkanaście samochodów, w tym autobusy, utknęło na podjeździe pod górkę.





20:47

Co najmniej osiem osób zginęło na skutek potężnego orkanu Fryderyka, który szaleje nad Europą. Pięć osób zginęło w Niemczech, dwie - w Holandii, a jedna - w Belgii. Niemieckie koleje państwowe (Deutsche Bahn) ze względów bezpieczeństwa wstrzymały kursy pociągów dalekobieżnych w całym kraju.



20:36

Kilkadziesiąt razy w związku z silnym wiatrem interweniowali strażacy na Dolnym Śląsku. Najmocniej wieje w okolicach Zgorzelca, Jeleniej Góry i Lubania - informuje reporter RMF FM Bartłomiej Paulus.



Były to wyjazdy głównie do przewróconych lub uszkodzonych drzew. Na zachodzie regionu i południu porywy wiatru osiągają już prędkość blisko stu kilometrów na godzinę.

Przewrócone przez wiatr drzewo zerwało trakcję na trasie kolejowej z Lubania Śląskiego do Gierałtowa Wykroty. Zamiast pociągów, jeżdżą autobusy. Półgodzinne opóźnienia mają składy na trasie Goerlitz - Jelenia Góra.

We Wrocławiu awaria energetyczna jest na Złotnikach i Kuźnikach.

20:22

"55,6 tys. odbiorców (najwięcej w woj. wielkopolskim - 35 tys., lubuskim - 11,8 tys., łódzkim - 5,3 tys.). Występują znaczne utrudnienia na drogach w zachodniej części kraju m.in.: wielkopolskie (A-2, DK-15), kujawsko-pomorskie (DK-25)" - napisał na Twitterze dyrektor RCB Marek Kubiak.



20:10

Jak informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, z powodu intensywnych opadów śniegu przechodzących przez zachodnią i centralną Polskę, bez prądu pozostaje 55 tysięcy odbiorców.



20:03

Zablokowana jest DK5 pomiędzy Gnieznem a Bydgoszczą w miejscowości Lubcz.



Utrudnienia występują także na drodze S5 z Poznania do Gniezna. Na węźle Czerniejewo doszło do wypadku.

19:56

Trudna sytuacja na drogach w okolicach Raszyna.



19:48

Niebezpieczny taniec ciężarówki na autostradzie. Zobacz nagranie wideo



19:35

Koniec utrudnień na DK 91 na odcinku Łęczyca - Zgierz - informuje GDDKiA.



19:27

Stoją tramwaje i autobusy miejskie na ulicy Rokicińskiej przy skrzyżowaniu z Gogola w Łodzi. Ruch pojazdów MPK linii: 3, 9A, 9B, 10A i 10B jest zatrzymany w obydwu kierunkach. Tramwaje kierowane są na objazdy lub mają skrócone trasy. Wszystko przez duże opady śniegu i silny wiatr. Samochodem też ciężko poruszać się po Łodzi, bo chociaż pracuje ponad 90 pługosolarek, to maszyny i firmy odśnieżające nie radzą sobie z aurą.



19:15

Z powodu wielkich i gwałtownych opadów śniegu w Wielkopolsce ok. 25 tys. odbiorców w regionie jest pozbawionych energii elektrycznej. Straż Pożarna w związku z warunkami atmosferycznymi odnotowała już ok. 100 wezwań.



Jak powiedziała rzeczniczka prasowa Enei Operator Danuta Tabaka, bez dostępu do energii elektrycznej jest w Wielkopolsce łącznie ok. 25 tys. odbiorców. Sytuacja najgorzej wygląda w okolicach Gniezna, Piły, Szamotuł i Wrześni.



W związku z gwałtownymi opadami śniegu nad Wielkopolską, PSP odebrała już ok. 100 wezwań w regionie. Karol Kędziorski z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Staży Pożarnej w Poznaniu tłumaczył PAP, że interwencje związane były głównie z opadami śniegu i śliską nawierzchnią.

19:07

W Ozorkowie na trasie 91 między Łęczycą a Zgierzem, po wypadku 3 samochodów jest wprowadzony ruch wahadłowy.



19:05

Ciężka sytuacja na drogach w Łódzkiem. Samochody ciężarowe nie mogą podjechać pod wzniesienia.



Na drodze krajowej nr 92 między Krośniewicami i Łowiczem jest wprowadzony ruch wahadłowy. Zderzyły się tam 2 samochody osobowe. Ranne są 2 osoby.

19:02

Już ponad 55 tysięcy odbiorców nie ma prądu - to najnowsze dane Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.



19:00

Pod Szamotułami autobus szkolny wpadł do rowu. Nikomu nic się nie stało.



18:52

Zablokowana jest droga krajowa nr 11 między Obornikami, a Chodzieżą w Wielkopolsce. W Podaninie bus zderzył się z osobówką. Jedna osoba trafiła do szpitala.





18:39

35 tysięcy odbiorców jest bez prądu. To najnowsze dane Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.



Największe problemy są w Wielkopolsce - w okolicy Poznania. Tam pogoda spowodowała usterki ponad tysiąca stacji średniego napięcia.

18:26

Ze względu na śnieżycę poznańskie lotnisko nie przyjmuje samolotów. Te kierowane są do Łodzi i Warszawy.



18:20

W Poznaniu tworza się korki. Niemal wszystkie linie autobusowe mają po kilkadziesiąt minut opóźnienia.



Ślisko jest tez na drogach w całej Wielkopolsce. Zator utworzył się na drodze do Murowanej Gośliny.



Na drodze krajowej nr 24 w kierunku Gorzowa miejscami przejazd blokują tiry.

18:11

Dostajemy od Was sygnały o ciężkich warunkach na polskich drogach: Na autostradzie A2 Od Poznania w stronę Warszawy jest tragedia. Czasami nie widac pasów ruchu.



Na drodze S8 w Chodzieży jest zamknięty odcinek, bo ciężarówki mają problem z podjazdem pod górę.

17:52

Ciężkie warunki na drodze krajowej nr 20 w Złocieniu.





17:40

Wiatr dał się we znaki mieszkańcom Dortmundu.



17:34

Silny wiatr spodziewany jest na przeważającym obszarze kraju - ostrzeżenia wydano dla 13 województw.

Wiać ma przez całą noc i w piątek do południa; opady śniegu, zawieje i zamiecie możliwe są w woj.: dolnośląskim, podlaskim i warmińsko-mazurskim.

Ostrzeżenia o zagrożeniach wydano dla 13 województw. Ostrzeżenie pierwszego stopnia dotyczy woj.: mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego i opolskiego.

Drugi stopień ostrzeżenia wydano dla województw: lubuskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, łódzkiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego.

17:18

W Polsce z każdą godziną wiatr ma przybierać na sile. W Lubuskiem, Wielkopolsce, woj. łódzkim, śląskim, małopolskim i podkarpackim jego prędkość przekraczać ma w porywach 110 km/h.



17:12

17:05

W Szczecinie jest bardzo ślisko. Pada mokry i oblepiający wszystko śnieg. Nie radzą sobie autobusy komunikacji miejskiej i ciężarówki. Na autostradzie A6 problemy z wjechaniem pod górę mają nawet pługi drogowców.





16:50

Niemieckie koleje państwowe poinformowały, że ze względów bezpieczeństwa wstrzymują kursy pociągów dalekobieżnych w całym kraju. Na razie nie wiadomo, kiedy pociągi wrócą na tory.

To konieczny środek bezpieczeństwa, bo zakłócenia wywołane wichurami są tak poważne, że pociągi relacji dalekobieżnych zwyczajnie nie mogą kursować - powiedział agencji dpa rzecznik DB Achim Stauss.

Jak dodał, maszynistom składów, które w chwili ogłoszenia tej decyzji były już w drodze, zaleca się jak najszybsze dotarcie do stacji docelowej.

16:45

IMGW ostrzega: silny wiatr na przeważającym obszarze kraju. Będzie wiało przez całą noc i jutro do południa. Opady śniegu, zawieje i zamiecie w woj.: dolnośląskim, podlaskim i warmińsko-mazurskim.



16:41

W Turyngii zginął przygnieciony przez drzewo 19-letni strażak. Trzecią ofiarą jest kierowca ciężarówki, który zginął w wypadku. Wcześniej w mieście Emmerich w Nadrenii Północnej-Westfalii powalone przez wichurę drzewo zabiło 59-letniego mężczyznę na kempingu nad Renem.

Prędkość wiatru w środkowych Niemczech przekracza 140 km/h. Według niemieckich meteorologów może dochodzić do 200 kilometrów na godzinę.

16:30

W Niemczech już 3 ofiary śmiertelne orkanu.





16:26

16:22

W Holandii wiatr był na tyle silny, że przewracał przechodniów.



16:15

W Łubnicy koło Grodziska Wielkopolskiego, autobus przewożący kilkudziesięciu pasażerów przewrócił się na bok i wpadł do rowu. Na szczęście nie ma osób poszkodowanych. Na miejscu pracują cztery zastępy strażaków.

16:06

Śnieg mocno pada w województwie wielkopolskim.



15:58

Fryderyka niesie do Polski śnieżyce i silny wiatr.



15:56

W Holandii, gdzie wichura przewracała drzewa i spychała ciężarówki z szos, zginęły co najmniej 3 osoby. W mieście Emmerich w niemieckiej Nadrenii Północnej-Westfalii powalone przez wichurę drzewo zabiło 59-letniego mężczyznę.

Do nas Fryderyka niesie ze sobą śnieżyce - już dała się we znaki w Zachodniopomorskiem.Poważne problemy z przejazdem przez miasto mają w tej chwili kierowcy w Szczecinie.



Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla 14 województw ostrzeżenia przed opadami śniegu, silnym wiatrem oraz zawiejami i zamieciami śnieżnymi. Będą one obowiązywać do piątkowego poranka.

W Sudetach i Przedgórzu Sudeckim, na wysokości powyżej 500 m n.p.m, mogą wystąpić zawieje i zamiecie śnieżne oraz opady śniegu. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej miejscami wyniesie 10 cm.



Intensywne opady śniegu wystąpią też na Mazowszu. Może tam spaść od 5 do 10 cm śniegu. Towarzyszyć im będą zawieje i zamiecie śnieżne, spowodowane wiatrem o średniej prędkości od 20 km/h do 30 km/h, w porywach do 70 km/h. Ostrzeżenie przed opadami śniegu będzie obowiązywać na Podlasiu.



Prawie w całej Polsce będzie wiało. Średnia prędkość wiatru wyniesie od 30 km/h do 45 km/h. Lokalnie porywy wiatru mogą sięgać od 90 do 100 km/h.

Kumulacji należy się spodziewać od godziny 20 do godziny 2 nad ranem- mówił Bogdan Romanowski z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego we Wrocławiu.