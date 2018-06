Wysłuchanie Polski w Luksemburgu ws. rządowych zmian m.in. w sądownictwie może zostać skrócone – ustaliła nieoficjalnie nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginion. Pierwotnie miało się rozpocząć o godzinie 15. Jeżeli przesłuchanie zostanie skrócone, to w związku z tym prawdopodobnie będzie kolejne. O godzinie 16 unijni ministrowie wrócili do tematu rozszerzenia Wspólnoty. Macedonia i Albania miały rozpocząć negocjacje w sprawie członkostwa w Unii, jednak Francja, Holandia i Dania – zablokowały decyzję. W związku z tym w Luksemburgu można nieoficjalnie usłyszeć, że wysłuchanie Polski może zostać np. ograniczone do najważniejszej sprawy, czyli Sądu Najwyższego.

