Posłowie Parlamentu Europejskiego poparli w rezolucji działania Komisji Europejskiej ws. uruchomienia wobec Polski art. 7 traktatu o UE. W głosowaniu wzięło udział 617 europosłów; za rezolucją opowiedziało się 422, przeciw 147, a 48 wstrzymało się od głosu.

Jak informuje dziennikarka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon, odrzucona została poprawka komunistów i Zielonych krytykująca nowelizację ustawy o IPN. W dokumencie nie ma także ani słowa o rozpoczętym przez premiera Mateusza Morawieckiego dialogu z KE. Przyjęta dziś rezolucja to dodatkowe wsparcie dla działań wiceszefa KE Fransa Timmermansa.



W środę stanowisko KE w tej sprawie przedstawił europosłom Timmermans, który podkreślił, że jakkolwiek Warszawa podjęła z Komisją dialog w sprawie art. 7 to Bruksela wciąż czeka na wykonanie swoich zaleceń.



Podczas debaty największe frakcje europarlamentu poparły stanowisko KE. Sprzeciw zgłosił klub Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, do którego należy PiS, oraz niektórzy posłowie niezależni, m.in. Brytyjczyk Nigel Farage.



Początkowo PE chciał uruchomić w sprawie naruszenia zasad praworządności w Polsce własne postępowanie, jednak po wszczęciu procedury przez Komisję w grudniu 2017 roku zdecydował, że nie będzie dublował jej działań.



Polskie władze mają przedstawić swoją odpowiedź na zalecenia KE przed końcem marca.

Wcześniej w czwartek Nowoczesna zaapelowała do wszystkich europosłów o zagłosowanie za rezolucją popierającą Komisję Europejską w uruchomieniu art. 7 unijnego traktatu wobec Polski. W naszym interesie jest to, by KE i PE dbały o praworządność w Polsce - mówiła szefowa partii Katarzyna Lubnauer.

