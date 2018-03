Na początku wiosny tradycyjnie rosną kolejki do serwisów wymiany opon. Wulkanizatorzy podkreślają, że na oponach nie powinniśmy oszczędzać, bo mają one duży wpływ na bezpieczeństwo. Dobra opona jest przede wszystkim markowa i nieużywana. Co jeszcze powinniśmy wiedzieć?

