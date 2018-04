Patryk Jaki będzie kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Warszawy. Decyzję szefostwa PiS nieoficjalnie poznał dziennikarz RMF FM Robert Mazurek.

Robert Mazurek dowiedział się nieoficjalnie z dwóch różnych źródeł, że władze Prawa i Sprawiedliwości postawiły na Patryka Jakiego. Nie było to oczywiste, bo wiceminister sprawiedliwości nie należy do PiS, tylko do Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry, a Jarosław Kaczyński nie chciał wzmacniać tego środowiska. Stąd lansowana przez niego kandydatura szefa kancelarii premiera Michała Dworczyka.



Sondaże były jednak bezlitosne, a to Patryk Jaki jest dużo bardziej rozpoznawalny i to on ma być kandydatem PiS w wyścigu o fotel prezydenta stolicy.



To decyzja nieoficjalna, bo tę oficjalną i ostateczną ma podjąć Komitet Polityczny PiS. Czy to tylko formalność? Wszystko na to wskazuje. Jeden z rozmówców Roberta Mazurka ze ścisłych władz Prawa i Sprawiedliwości mówił, że to pewne na 90 proc., a drugi przekonywał, że już nic się nie zmieni.



