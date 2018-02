Ponad 605 milionów złotych brakuje na organizację tegorocznych wyborów samorządowych - wynika z pisma Krajowego Biura Wyborczego do premiera Mateusza Morawieckiego. To efekt przeforsowanych przez Prawo i Sprawiedliwość kilka tygodni temu zmian w ordynacji wyborczej. Z dokumentu, do którego dotarł reporter RMF FM Patryk Michalski, wynika, że KBW wnosi o zwiększenie w budżecie środków na organizację wyborów właśnie o taką kwotę.

