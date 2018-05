Matura z języka polskiego na poziomie rozszerzonym zakończona. Egzamin rozpoczął się o godz. 14.00 i trwał 180 minut. Przystąpiło do niego ponad 54 tys. tegorocznych maturzystów. Poniżej publikujemy pełny arkusz CKE - język polski (poziom rozszerzony) - wraz z nieoficjalnymi odpowiedziami zaproponowanymi przez eksperta Interii.pl. Zapraszamy!

Rano maturzyści napisali egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym. W ostatnim zadaniu mogli stworzyć wypracowanie na temat: "Tęsknota - siła niszcząca czy budująca ludzkie życie. Rozważ i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu "Lalki", całej książki Bolesława Prusa oraz wybranego tekstu kultury" lub przeprowadzić analizę tekstu poetyckiego - wiersza Ernesta Brylla pt. "Bądźmy dla siebie bliscy bo nas rozdzielają".



O godz. 14.00 ponad 54 tys. tegorocznych maturzystów przystąpiło do dodatkowego egzaminu z języka polskiego na poziomie rozszerzonym.

Temat nr 2

Interpretacja porównawcza

Wstęp:

● problemem łączącym oba utwory jest motyw głodu i nędzy w społeczeństwie,

● w utworach dostrzegamy wyraźne opozycje: nędzarze - bogate elity (Norwid), głodni - syci (Czechowicz),

● w obu utworach podmiot liryczny występuje w roli obserwatora zjawiska nędzy,

● motywy biedy, nędzy i głodu uznać można za uniwersalny problem ludzkości - niezależny od czasu historycznego (Norwid - romantyzm, Czechowicz - dwudziestolecie międzywojenne) czy miejsca (Norwid - Paryż, Czechowicz - Warszawa).

Teza interpretacyjna: Nędza, głód i bieda to odwieczne problemy społeczne, które stały się pełnoprawnym tematem tekstów kultury. Poeci różnych epok portretują nędzarzy i ukazują różnice społeczne, aby skłonić ludzi zamożnych do przemyśleń nad problemem biedy, a także wyrazić własne stanowisko w tej sprawie.

Aspekty porównania:

● opis głodu, nędzy i biedy

Norwid: przywołuje swoją wizytę w miejscu, gdzie umierają nędzarze (prawdopodobnie przytułek dla ubogich itp.) i porównuje to miejsce do trumny ("Trumienne izb oglądałem wnętrze"). Tworzy to grobowy, przygnębiający nastrój.

Czechowicz: opisuje dworzec w Warszawie - miejsce, w którym gromadzą się ludzie ubodzy, głodni, margines społeczny. Dworzec jest miejscem schludnym, względnie estetycznym, typowym (blask w oknach, niklowy bufet, fontanny kwiatów, firanki itp.), przez co nie wywołuje negatywnych skojarzeń.

Głód został upersonifikowany i utożsamiony z osobami głodujących na dworcu nędzarzy ("jeden głód kaszle szczeka/ drugi głód palce łamie"). Podmiot liryczny sugeruje, że uczucie wyniszczającego głodu może zezwierzęcać człowieka (szczekanie), a także doprowadzać go do rozpaczy ("łamanie palców").

● zwrócenie uwagi na problem nierówności społecznych - kontrasty

Norwid: posługuje się kontrastem (opis wizyty w przytułku dla nędzarzy został skontrastowany z opisem domu Pani Baronowej, która podejmuje gości na atłasowej kanapie).

Czechowicz: z baru dworcowego dają się wyczuć zapachy alkoholu, jarzyn i mięsa (dobrobyt). Firanki w barze osłaniają ludzi sytych (metaforyczne oddzielenie ich od problemu głodnych, którzy znajdują się na zewnątrz).

● stosunek ludzi zamożnych do sytuacji nędzarzy

Norwid: podmiot liryczny zdaje sobie sprawę z faktu, że mówienie na tematy związane z nędzą i głodem będzie źle odebrane w kręgu elit salonowych ("Kandelabry się skrzywią na realizm"). Powodem niechęci i krytyki zamożnych elit jest także idea socjalizmu, która w swoim zamyśle ma zatrzeć nierówności społeczne. Norwid ironizuje (cecha charakterystyczna jego poezji), Czechowicz natomiast zwraca uwagę na ten problem jedynie pośrednio (ludzie syci "odgrodzeni" firanką).

● stosunek podmiotu lirycznego do opisywanego problemu

Norwid: podmiot liryczny intensywnie przeżywa swoją wizytę u nędzarzy - jest pod tak silnym wrażeniem, że chwieje się i omal nie upada ("chwyciłem się belki spróchniałej.../ A gwóźdź w niej tkwił, Jak w ramionach krzyża!...- aluzja do chrześcijańskiego miłosierdzia, które powinno być ostoją dla ludzi ubogich). Podmiot liryczny zdaje sobie sprawę z nierówności społecznych oraz obojętności i obłudy elit ("wymalowane papugi"). Sam również ma poczucie winy (polega ona na przemilczeniu problemu na salonach, jako tematu niestosownego i "nieestetycznego") - w ostatniej strofie poeta nazywa więc sam siebie "milczącym faryzeuszem" (aluzja biblijna - do własnej obłudy).

Czechowicz: w zakończeniu utworu zwraca uwagę na paradoksalną siłę i potęgę ludzi głodnych ("przez nie runą/ mocne twierdze jerycha"). Poeta pozostawia domysłom czytelnika, z czego wynikać ma ta siła - być może należy ją również odczytać poprzez idee chrześcijańskie.

● język utworów

W obu utworach mamy do czynienia z językiem prostym (brak nadmiaru środków stylistycznych, ozdobników), występują aluzje biblijne, personifikacje (Czechowicz) itp. Bogata interpunkcja i charakterystyczne przemilczenia u Norwida dodatkowo sugerują, jak trudnym do wyrażenia problemem jest nędza ludzka. Rzeczowy język Czechowicza może podkreślać trudne, brutalne realia codzienności głodujących na dworcu.

Zakończenie - wnioski:

● nędza i głód to problem niezależny od czasu i miejsca, podejmowany przez poetów różnych epok;

● poeci podkreślają różnice społeczne, zwracają uwagę na podziały klasowe oraz na to, iż ludzie bogaci odsuwają od siebie problem nędzy;

● każdy jest współodpowiedzialny za istniejące w świecie problemy społeczne - jesteśmy zobowiązani do mówienia o nich (Norwid);

● niezależnie od poziomu zamożności i statusu społecznego człowiek jest zdolny do wielkich czynów i osiągnięć (Czechowicz).